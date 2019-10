Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile kurde din Siria au acuzat joi Turcia de faptul ca recurge la armament neconventional - fosfor alb si napalm - in ofensiva din nordul acestei tari devastate de razboi, relateaza AFP, potrivit news.ro.Aceste acuzatii - care vizeaza trupele turce si trupele auxiliare ale rebelilor…

- Autoritatile kurde din Siria au acuzat joi Turcia de faptul ca recurge la armament neconventional - fosfor alb si napalm - in ofensiva din nordul acestei tari devastate de razboi, relateaza AFP.

- Autoritatile kurde din Siria au acuzat joi Turcia ca recurge la arme neconventionale, intre care fosforul alb si napalmul, in ofensiva recent lansata in nordul tarii, relateaza AFP potrivit Agerpres Un comunicat al administratiei kurde semiautonome afirma ca "agresiunea turca impotriva (orasului)…

- Vicepresedintele american, Mike Pence, se va intalni joi cu presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, cu obiectivul de a obtine "un acord imediat de incetare a focului" in nordul Siriei unde Ankara a lansat o ofensiva vizand fortele kurde, noteaza AFP. Mike Pence va fi insotit in Turcia…

- Erdogan ameninta sa trimita 3,6 milioane de migranti in Europa, raspunzand criticilor europenilor fata de ofensiva turca in Siria, informeaza agentiile de stiri. ”O, Uniune Europeana, retracteaza. O mai spun o data, daca incercati sa ne prezentanti operatiunea ca pe o invazie, vom deschide…

- 'Asculta, Uniunea Europeana! Nu poti eticheta operatiunea noastra drept o invazie', a declarat Erdogan la Ankara. 'Atunci vom deschide portile si vom trimite 3,6 milioane de refugiati', a continuat presedintele turc, insistand ca operatiunea militara din Siria are ca obiectiv doar 'eliminarea terorii'.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a reiterat sambata amenintarea cu lansarea unei operatiuni ''la sol si in aer'' in Siria contra militiilor kurde Unitatile de protectie a poporului (YPG), considerate de Ankara organizatie terorista, transmite AFP. ''Noi ne-am pregatit,…

- Președintele turc Tayyip Erdogan ar fi spus astazi ca, indiferent de discuțiile cu SUA, privind crearea unei zone sigure in nordul țarii, va distruge coridorul terorii, citeaza Mediafax. Ankara a avertizat in mai multe randuri ca va organiza o noua operațiune in nordul Siriei, deoarece și-a…