Stiri pe aceeasi tema

- Erol Onderoglu, jurnalist și reprezentant al organizației Reporteri Fara Frontiere, jurnalistul Ahmer Nesin și Sebnem Korur Fincanci, directorul Fundației pentru Drepturile Omului din Turcia, au fost arestați in iunie 2016.Cei trei au publicat in 2016 un editorial in publicația kurda Ozgur…

- Cel putin un barbat inarmat a patruns miercuri intr-un restaurant din Erbil, in Irak, si a impuscat mortal trei persoane, printre care si viceconsulul turc, a declarat un ofiter de politie pentru AFP. Agentia de stat turca Anadolu a relatat despre un "angajat al consulatului general al…

- Agentia de stat turca Anadolu a relatat despre un "angajat al consulatului general al Turciei la Erbil" ucis intr-un atac armat in capitala Kurdistanului, in nordul Irakului.Aceasta regiune kurda autonoma este frontaliera cu Turcia. Trupele turce au efectuat aici in mai o operatiune impotriva…

- Cel puțin un barbat înarmat a atacat miercuri un restaurant din Erbil, în Irak, ucigând trei persoane, printre care viceconsulul turc, anunța AFP. Turcia a promis sa riposteze dupa uciderea diplomatului sau.Agenția de presa de stat Anadolu a anunțat ca un "angajat al consulatului…

- Atacurile au fost derulate in cadrul 'Operatiunii Gheara', o ofensiva militara aeriana care, sustinuta de artilerie, se desfasoara de la finalul lunii mai in regiunea irakiana Hakurk. 'Pe timpul operatiunii Gheara alti trei membri ai PKK au fost neutralizati. Numarul total al luptatorilor neutralizati…

- Fortele armate ale Turciei au lansat o operatiune a comandourilor, sustinute de artilerie si atacuri aeriene, impotriva militantilor kurzi din nordul Irakului, a informat marti Ministerul turc de Aparare, relateaza site-ul agentiei Reuters, citeaza mediafax.ro.

- Detinuti din Turcia au anuntat duminica, prin vocea reprezentantului lor, ca au pus capat grevei foamei ce fusese declansata de mai multe mii de persoane pentru a protesta impotriva conditiilor de detentie ale liderului kurd Abdullah Ocalan, in urma unui apel al acestuia in acest sens, informeaza AFP.…

- Avocatii Nevroz Uysal si Rezan Sarica au putut sa se imbarce cu destinatia insula-inchisoare Imrali, aflata in Marea Marmara, unde Ocalan se afla in detentie pe viata, potrivit altor avocati, Cengiz Yurekli si Ibrahim Bilmez.''Am facut cerere pentru o intalnire aproape zilnic'', a declarat…