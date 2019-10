Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Securitate al ONU se va reuni joi de urgenta in legatura cu ofensiva militara lansata miercuri de Turcia in Siria, informeaza Agerpres. Președintele acestui for a indemnat Turcia sa-i ”cruțe” pe civili. Reacții au venit și din partea NATO, Comisiei Europene și Germaniei. Reuniunea cu usile…

- SUA nu sustin ofensiva pe care Turcia intentioneaza sa o desfasoare in nordul Siriei si armata americana nu o va sprijini in vreun fel, a anuntat luni Pentagonul, potrivit Reuters si AFP. ''Departamentul Apararii i-a spus clar Turciei - asa cum a facut si presedintele - ca nu sustinem o operatiune…

- Trupele americane stationate in Siria se vor retrage din zona frontierei cu Turcia, deoarece Ankara va desfasura 'in curand' o 'operatiune prevazuta de mult timp' in nordul tarii, informeaza AFP, care citeaza un anunt facut duminica de Casa Alba. 'Turcia va efectua in curand o operatiune…

- Statele Unite nu vor fi implicate și nu vor susține operațiunea militara care urmeaza sa fie lansata de Turcia in nord-estul Siriei, a informat Casa Alba, in urma unei discuții telefonice intre președintele american Donald Trump și omologul sau turc Tayyip Erdogan, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Forțele…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si presedintele american Donald Trump au discutat duminica, la telefon, despre propunerea crearii unei zone de securitate la est de Eufrat ca urmare a informatiilor aparute recent despre amenintarea unei ofensive militare a Turciei in

- Germania, Franța și Marea Britanie au facut apel marți la Coreea de Nord sa revina la negocierile cu Statele Unite și au condamnat ultimele teste facute de Phenian, informeaza Mediafax citand site-ul agenției DPA. „Reiteram condamnarea unor astfel de lansari care încalca rezoluțiile Consiliului…

- Doua treimi din membrii Consiliului de Securitate, printre care SUA, Marea Britanie si Franta, au cerut marti secretarului general al ONU Antonio Guterres sa investigheze atacurile asupra facilitatilor medicale din nord-vestul Siriei care beneficiaza de sprijinul Natiunilor Unite, conform unor surse…

- Erdogan a facut aceste declaratii la doua zile dupa ce Turcia, membra a NATO, a primit primul transport de componente ale avansatului sistem de aparare rusesc S-400, in pofida atentionarilor formulate de Washington ca aceasta ar putea atrage sanctiuni.Potrivit postului Haberturk, Erdogan…