Turcia a încetat să cumpere petrol iranian "In calitate de de aliat strategic" al SUA "respectam" sanctiunile, a declarat miercuri un oficial turc sub protectia anonimatului, in marja unei vizite la Washington a adjunctului ministrului afacerilor externe Yavuz Selim Kirandu. Administratia Trump a impus din nou sanctiuni regimului de la Teheran dupa ce a parasit, in urma cu un an, pactul nuclear. Aceste sanctiuni interzic in special exporturile de petrol si vizeaza, de asemenea, orice tara care ar continua sa cumpere acest produs din Iran, informeaza joi AFP.



Opt tari, printre care Turcia, China, India si Japonia au beneficiat…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

