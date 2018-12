Turcia a fost o optiune mai buna decat Romania pentru o viitoare fabrica a grupului Volkswagen

Stiri pe aceeasi tema

- La noua unitate din Europa de Est, care ar urma sa aiba 5.000 de angajati, vor fi produse SUV-urile Skoda Karoq si Seat Ateca, care in prezent sunt fabricate la Kvasiny (Cehia). Si publicatia germana AutomobilWoche anunta ca experienta Turciei in domeniul productiei auto a jucat un rol in decizia Volkswagen.…

- Gigantul auto Volkswagen se pregateste sa realizeze o investitie majora în Turcia, ca parte a planului de extindere în Europa de Est si ocoleste România, la fel cum au facut anterior gigantii Mercedes si Audi.

- Grupul auto Volkswagen AG se pregateste sa realizeze o investitie majora in Turcia, ca parte a planului de extindere in Europa de Est, printre posibilele locuri anuntate anterior numarandu-se Romania, Bulgaria si Turcia, scrie agerpres.ro.

- Politicienii liberali din Galați cer ajutorul parlamentarilor Puterii și autoritaților locale din Galați și Braila, pentru a convinge impreuna concernul auto Volkswagen sa deschida o fabrica in zona Braila-Galați, unde e cea mai mare aglomerare urbana din Romania, dupa București informeaza mediafax.…

- Politicienii liberali din Galati cer ajutorul parlamentarilor Puterii si autoritatilor locale din Galati si Braila, pentru a convinge impreuna concernul auto Volkswagen sa deschida o fabrica in zona Braila-Galati, unde e cea mai mare aglomerare urbana din Romania, dupa Bucuresti. Discutiile au inceput…

- Un senator liberal din Galati le-a cerut ajutorul parlamentarilor Puterii si autoritatilor locale din Galati si Braila, pentru a convinge impreuna concernul auto Volkswagen sa deschida o fabrica in zona Braila-Galati. Discutiile au inceput dupa ce, in urma cu cateva zile, conducerea grupului…

- Skoda ia in calcul si Romania pentru o noua fabrica multibrand care urmeaza sa produca modelele Skoda Karoq si Seat Ateca, desi la inceputul lunii noiembrie doar Bulgaria si Turcia erau pe lista, scrie Automotive News Europe .

- Romania este in competiție cu Bulgaria și Turcia pentru o fabrica a grupului Volkswagen, potrivit unei publicații germane. Județul Iași este luat in calcul de autoritațile romane pentru o eventuala investiție, au declarat pentru G4Media.ro surse guvernamentale.