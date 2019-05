Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a eliberat un om de stiinta american de la NASA, a carui detentie contribuia la degradarea relatiilor intre Ankara si Washington, insa cele doua tari sunt angajate in continuare intr-o infruntare cu un rezultat incert pe tema rachetelor ruse, relateaza AFP.

- Turcia a pus capat in totalitate importurilor de petrol iranian la inceputul lunii mai pentru a "respecta" sanctiunile americane, chiar daca le dezaproba, informeaza joi AFP. "In calitate de de aliat strategic" al SUA "respectam" sanctiunile, a declarat miercuri un oficial turc sub protectia…

- Securitatea la nivel regional si international si contributia la indeplinirea obiectivelor NATO au constituit temele abordate de ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, si omologii sai in cadrul rundei de consultari trilaterale a ministrilor afacerilor externe din Romania, Polonia si Turcia,…

- Ministrul de Externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, spune ca Turcia și-ar putea extinde planul de achiziționare a sistemelor de aparare de la Rusia, daca nu poate cumpara sisteme de aparare de tip Patriot de la americani și va cauta, de asemenea, alternative și pentru F-35, relateaza Reuters și AFP.Washington…

- Turcia nu va renunta la achizitionarea sistemului antiracheta rusesc S-400, in pofida presiunilor exercitate de catre SUA, care au suspendat livrarea catre Ankara a echipamentlor pentru avioanele de vanatoare multirol F-35, a declarat miercuri la Washington seful diplomatiei turce, citat de AFP,…

- Ministrul de externe al Siriei, Walid al-Moualem, a declarat luni ca "indiferent cati ani au trecut, faptul ca Golanul este un teritoriu sirian ocupat nu se va schimba" si a avertizat ca recunoasterea de catre Washington a suveranitatii israeliene asupra Inaltimilor Golan va izola Statele Unite,…

- Suferind de o puternica inflație, Turcia a intrat în recesiune, pentru prima oara din 2009, o veste proasta pentru putere, cu trei saptamâni înainte de alegerile locale, scrie AFP.Produsul Intern Brut (PIB) s-a contractat cu 3% în trimestrul IV 2018, în cifre anualizate,…

- Administrația de la Washington planuiește sa incheie statutul comercial preferențial oferit Indiei și Turciei, care presupune ca mai multe produse din cele doua țari ajung in Statele Unite fara plata taxelor vamale, relateaza BBC.Conform declarațiilor președintelui american Donald Trump, India…