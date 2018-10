Stiri pe aceeasi tema

- Armata turca a bombardat duminica pozitii in nordul Siriei ale unei militii kurde ce este sustinuta de catre SUA, dar care este considerata drept ''terorista'' de catre Ankara, relateaza AFP. La o zi dupa un summit Turcia-Rusia-Franta-Germania privind Siria ce a avut loc la Istanbul, artileria…

- Arabia Saudita nu i-a autorizat pe anchetatorii turci sa cerceteze un put situat in gradina consulatului saudit la Istanbul, locul unde a fost ucis jurnalistul Jamal Khashoggi, critic la adresa Riadului, informeaza agentia de presa turca Anadolu, preluata de AFP. Politistii turci, care au efectuat doua…

- Gruparile insurgente siriene au finalizat luni retragerea armelor grele din provincia Idlib, odata cu apropierea datei-limita fixata de Moscova si Ankara pentru infiintarea unei "zone demilitarizate", a anuntat agentia de presa turca Anadolu, preluata de AFP. Citand corespondenti din Idlib, in nord-vestul…

- Procesul unui german detinut din martie in Turcia si acuzat de apartenenta la un grup terorist s-a deschis vineri in orasul Sirnak (sud-est), informeaza dpa preluata de Agerpres. Barbatul de 29 de ani din orasul Giessen, identificat in virtutea legii germane privind confidentialitatea ca Patrick…

- Presedintele rus Vladimir Putin si premierul israelian Benjamin Netanyahu au incercat marti sa dezamorseze o criza dupa ce fortele siriene au doborat accidental un avion rus, in urma unor atacuri aeriene israeliene in Siria, relateaza AFP. Acest incident fara precedent a avut loc in contextul in care…

- Turcia a trimis tancuri in provincia sa Hatay, la granita cu Siria, a anuntat agentia turca de presa Anadolu, relateaza marti dpa. Potrivit sursei, armata turca a trimis de asemenea echipamente de constructie pentru a-si intari cele 12 posturi de observatie din nord-vestul Siriei, in contextul…

- Grupari de insurgenti sirieni au inceput crearea unei "armate nationale" cu ajutorul Turciei, ceea ce ar putea constitui un obstacol in calea planurilor presedintelui sirian Bashar al-Assad de a recastiga controlul asupra nord-vestului tarii, ultimul bastion al rebelilor in Siria, in cazul in care…