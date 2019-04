Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justitiei a spus ca a cerut 18 notificari rosii pentru 18 persoane pe 15 noiembrie si altele doua pe 21 decembrie. Acestea au fost emise pe 1 martie. Uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi la 2 octombrie in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul a provocat indignare la nivel mondial si a…

- Turcia a spus joi ca Interpol a emis ”notificari roșii” prin care cere poliției din toata lumea sa localizeze și sa aresteze provizoriu pentru a fi extradate 20 de persoane care ar avea legatura cu uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza Reuters.Ministerul Justiției…

- Turcia nu a dezvaluit înca toate elementele pe care le detine în investigatia privind uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi în consulatul tarii sale din Istanbul, a avertizat vineri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP citat de Agerpres."Nu am dat…

- Autoritațile turce suspecteaza ca trupul neinsufletit al lui Jamal Khashoggi, jurnalistul ucis pe 2 octombrie in interiorul consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, a fost incinerat intr-un cuptor amplasat in gradina consulatului. Poliția a descoperit in subteran un cuptor ce poate genera o temperatura…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman (MBS), a afirmat în 2017 ca va merge pâna la a folosi un "glont" împotriva jurnalistului Jamal Khashoggi daca acesta din urma nu înceteaza criticile la adresa regatului, a afirmat joi cotidianul New…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca nu înțelege "tacerea" Statelor Unite cu privire la uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi. "Nu reusesc sa înțeleg tacerea Americii (...) Noi vrem ca totul sa fie clarificat pentru ca este vorba despre o atrocitate,…

- Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman (foto: Giuseppe Cacace/AFP/Getty Images ) Nu vom afla niciodata de ce jurnalistul saudit Jamal Khashoggi, editorialist cunoscut la „Washington Post” si un critic acerb al puterii politice feudale de la Riad, a decis sa intre in consulatul tarii…

- Agnes Callamard, raportorul special al Națiunilor Unite pentru drepturile omului, a informat joi ca va calatori în Turcia, saptamâna viitoare, unde va conduce o ancheta independenta și internaționala" privind uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza site-ul postului…