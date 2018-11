Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 25 de soldati turci au fost raniti si sapte sunt dati disparuti vineri dupa explozia "accidentala" a unui proiectil de artilerie la o baza militara din sud-estul Turciei, au anuntat autoritatile, citate de AFP. Ministerul turc al Apararii a explicat intr-un comunicat ca "accidentul"…

- Preturile de consum din Turcia au crescut cu 25% in octombrie, cel mai mult din ultimii 15 ani, dar cea mai mare dificultate este ca banca centrala sa nu cedeze presiunii de a reduce dobanzile in mod prematur, in conditiile in care inflatia va incepe sa incetineasca anul viitor, potrivit analistilor,…

- Cel putin sapte soldați turci au fost uciși, iar alți trei au fost raniți dupa ce o bomba de pe marginea drumului a fost detonata in provincia Batman din sud-estul Turciei de militanți kurzi, au declarat joi surse de securitate, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Partidului Muncitorilor…

- Bruxellesul a redus drastic ajutorul catre Turcia destinat unei posibilei aderari a tarii la Uniunea Europeana, din cauza lipsei de progrese inregistrate de Ankara in vederea realizarii criteriilor cerute, a declarat joi un purtator de cuvant al Comisiei Europene pentru AFP.

- Cel putin patru persoane si-au pierdut viata, iar alte patru ar putea fi de asemenea decedate dupa un cutremur cu magnitudinea 6,7 produs joi dimineata pe insula Hokkaido din nordul Japoniei, in urma caruia au...

- Casa Alba a caracterizat miercuri drept "regretabile" sanctiunile economice anuntate de Turcia in replica la cele adoptate de SUA, care au facut din nou apel la eliberarea imediata a pastorului american Andrew Brunson, relateaza AFP."Tarifele vamale ale Turciei sunt cu siguranta regretabile…

- Un oficial al Casei Albe a declarat luni ca Statele Unite vor impune mai multe sanctiuni economice Turciei, daca autoritatile de la Ankara nu decid eliberarea pastorului american Andrew Brunson, relateaza Reuters.

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe John Bolton s-a intalnit luni cu ambasadorul Turciei in SUA pentru a discuta despre detentia in Turcia a pastorului american Andrew Brunson, a anuntat administratia americana, citata de Reuters. "La cererea ambasadorului turc, John…