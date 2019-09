Stiri pe aceeasi tema

- Barometrul crizei economice prin care trece Turcia: penurie fara precedent de capace de borcan, in plin sezon al prepararii conservelor pentru iarna Turcia se confrunta cu o criza fara precedent la capacele de borcan, care au devenit atat de greu de gasit incat oamenii au inceput sa le fure, aceasta…

- Barometrul crizei economice prin care trece Turcia: penurie fara precedent de capace de borcan, in plin sezon al prepararii conservelor pentru iarna Turcia se confrunta cu o criza fara precedent la capacele de borcan, care au devenit atat de greu de gasit incat oamenii au inceput sa le fure, aceasta…

- Potrivit unei stiri preluate de Reuters, presedintele rus a facut anuntul cu ocazia vizitei omologului sau turc, Recep Tayyip Erdogan.Ministerul Apararii de la Ankara a comunicat ca livrarea sistemului S-400 a inceput marti, dar va dura aproximativ o luna.Potrivit vicepremierului…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a pus sambata piatra de temelie, la Istanbul, a unei biserici siriace, primul edificiu de cult crestin construit in istoria moderna a Turciei, relateaza AFP. Biserica, situat in cartierul de periferie Yesilkoy, este destinata comunitatii antice crestine siriace,…

- 'Ei (sirienii) tot vor trebui sa plece. Trebuie sa mentinem ordinea', a spus Soylu in remarci televizate. 'Nu se pune problema ca sirienii, sub protectie temporara, sa poata trai in provinciile unde nu au permis de sedere', a subliniat el. Luni, biroul guvernatorului din Istanbul a dat refugiatilor…

- Istanbul, capitala financiara a Turciei si cel mai mare oras din tara cu circa 16 milioane de locuitori, este inchis pentru inregistrarea celor sub protectie temporara, a anuntat luni biroul guvernatorului, potrivit ordinelor venite de la Ministerul de Interne. Acei refugiati sirieni care au fost…

- Fostul vicepremier însarcinat cu supervizarea economiei turce Ali Babacan și-a anunțat luni demisia din partidul președintelui Recep Tayyip Erdogan, evocând "divergențe profunde" și necesitatea unei "noi viziuni", scrie AFP.Babacan, despre care analiștii spun…

- Potrivit agentiei de presa turce, deflagratia a facut de asemenea doi raniti. Guvernatorul provinciei Hatay unde se afla Reyhanli, Rahmi Dogan, a declarat pentru Anadolu ca originea exploziei nu este deocamdata cunoscuta. Explozia in care au decedat trei sirieni a fost "fara indoiala un act…