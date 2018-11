Stiri pe aceeasi tema

- Ca in fiecare an, tradiția spune ca ne strangem pe 1 decembrie la Sarbatoarea Subcarpati. Trupa iși sarbatorește aniversarea și ne sarbatorim cu toții Ziua Naționala in cortul incalzit de la Arenele Romane. BestMusic va invita și in acest an sa ținem obiceiul in picioare si sa facem inca un concert…

- Politistii au inceput o ancheta in urma exploziei de miercuri seara dintr-un bloc din Targu Jiu. Deflagratia a avut loc intr-un bloc de pe strada Grivitei. Din primele cercetari efectuate de polițiști la fața locului a reieșit faptul ca, in ...

- Ion Iordache, vicepresedintele ALDE Gorj, ar putea fi primul administrator public de la Targu Jiu. Primarul Marcel Romanescu spune ca Iordache ar fi potrivit pentru acest post. Fostul primar din Turceni nu respinge ideea si afirma ca este dispu...

- Fostul primar din Turceni, Ion Iordache, este considerat de primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, o varianta potrivita pentru postul de administrator public. Conditia este ca edilul sa obtina si majoritatea voturilor in Consiliul dominat de PSD. Primarul din Targu ...

- Un spital din judetul Gorj isi va produce apa calda menajera cu ajutorul panourilor solare. Este vorba de Spitalul Orasenesc din Turceni, unde va fi santier in urmatorii trei ani. Administratia locala a obtinut 5 milioane de lei, fonduri...

- Trupele din Rusia au luat o pauza de la exercitile militare si s-au relaxat la o portie de bors acompaniata de muzica si dans. Ostasii s-au putut desfata cu preparatele traditionale rusesti cu ocazia Zilei Nationale a Gastronomiei.

- Eveniment in premiera la Rovinari. ”Trecut și viitor-impreuna unim Romania in mișcare” este titlul manifestarii care va avea loc, joi, 25 octombrie incepand cu ora 09:00. Obiectivul principal al acestui eveniment este promovarea județului Gorj, precum și susținerea meșteșugurilor in promovarea produselor…

- Un barbat, de 46 de ani, din orasul Turceni, este cercetat penal pentru braconaj, dupa ce a fost prins pescuind ilegal pe raul Jiu. Suspectul a fost prins in flagrant la finalul saptamanii trecute, in timp ce pescuia ilegal pe ...