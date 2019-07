Turcan: Rezultatele de la Bacalaureat nu sunt o surpriză, arată eşecul sistemului educaţional Ea a facut un apel la toate partidele politice parlamentare sa ia imediat in dezbatere proiectul presedintelui Klaus Iohannis "Romania educata" si sa fie transpuse in legislatia actuala cele mai bune solutii pentru scoala romaneasca.



"Felicitari celor peste 86 de mii de elevi care au reusit sa promoveze examenul de Bacalaureat. (...) Insa, trebuie sa nu uitam ca aproape 50 de mii de elevi nu au reusit sa promoveze examenul maturitatii. (...) Bacalaureatul nu a fost nici in anul 2019 un examen despre capacitatea elevilor de a intelege procese si fenomene si de a-si dezvolta competente… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

