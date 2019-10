Stiri pe aceeasi tema

- Birourile reunite ale Camerei Deputaților și Senatului se vor reuni, marți, de la ora 18.30, sa stabileasca un calendar pentru moțiunea de cenzura. Aceasta va fi citita intr-un plen reunit, de la ora 19.00, a anunțat președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu.Partidele de opoziție au…

- Parlamentarii liberali vor sa depuna marți moțiunea contra guvernului Viorica Dancila, a declarat, luni, Ludovic Orban, liderul PNL spunând ca documentul va fi susținut de peste 237 de semnaturi.Orban a spus, pentru Mediafax, ca moțiunea de cenzura va fi depusa "cel mai probabil marți".…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat joi ca motiunea de cenzura va fi depusa luni sau marti, precizând ca discutiile continua, transmite Agerpres."Vom depune motiunea de cenzura la începutul saptamânii viitoare, luni sau marti. (...) Obiectivul nostru este sa adunam…

- ​Semnatarii moțiunii de cenzura sunt sunați de liderii PSD care le ofera funcții publice pentru a-i convinge sa nu mai susțina demersul care poate darâma Guvernul Dancila, susține prim-vicepreședintele PNL, Raluca Turcan. „Este o stare de asediu”, a declarat ea, la RFI. „Nu…

- Motiunea de cenzura a Opozitiei este gata. Textul cuprinde noua pagini de atacuri la adresa actualei guvernari. Ca o premiera, fata de celelalte motiuni de pana acum, in document se precizeaza ca noul Guvern care va veni, dupa caderea Executivului Dancila, va fi unul suplu, cu maximum 15 ministere si…

- "Doamnelor si domnilor senatori si deputati, faceti un bine Romaniei si romanilor si votati demiterea celui mai nociv guvern pe care l-a avut tara in ultimii 30 de ani. Demiteti Guvernul PSD prin votul dumneavoastra si salvati, astfel, ceea ce se mai poate salva din economia Romaniei, din sistemul…

- „Am avut intalniri pana in momentul de fata cu toate partidele care considera ca acest guvern este lipsit de performanta si de legitimitate. Am vorbit cu USR, PMP, ALDE, PRO Romania, UDMR si cu reprezentantii minoritatilor. Astazi, dupa intalnirea cu cei din PRO Romania, putem spune ca din partea…

- Șeful deputaților PNL, Raluca Turcan, susține ca soluțiile pentru ieșirea din criza politica exista. Ele sunt: vot pentru restructurare in Parlament sau vot pentru moțiunea de cenzura. Ea ii cere premierului sa demisioneze daca ține la Romania, in caz contrar sa se prezinte repede in Parlament pentru…