Stiri pe aceeasi tema

- Contactat telefonic de Antena 3, analistul politic Bogdan Chirieac a declarat: ”Eugen Teodorovici s-a grabit cu aceste declarații, fiindca putea sa explice in profunzime realitatea pe care dansul o descrie, altminteri, in mod corect. Deci, intai descrii situația, te gandești la soluții și apoi trebuie…

- Ședința Comitetului Executiv al PSD, in care se va decide in privința remanierii, va avea loc saptamana viitoare.Codrin Ștefanescu, secretarul general al partidului, a spus la ”Punctul de Intalnire”, Antena3, ca ședința va avea loc miercuri sau joi. Nu au fost oferite informații suplimentare,…

- "Imi era greu sa cred ca secretarul general al partidului poate fi exclus asa usor. Ma surprinde aceasta decizie (...) Domnul Neacsu, domnul Țuțuianu, Ciolacu, Tudose, Zgonea și mulți alții erau intr-o echipa, pe vremuri. Cand domnul Zgonea a inceput sa spuna ce spun ei astazi, nu a mai facut parte…

- ”Chestiunea aceea este devastatoare cu hartia din dosarul de numire, dosar despre care aflam ca nu era complet. Este ca și cum te-ai duce sa-ți iei permisul de conducere; ți-au luat permisul dar tu nu ai susținut proba teoretica, fix asta este. dar aflam, in schimb, ca in dosarul acela se afla decizia…

- Președintele a chemat, miercuri, partidele parlamentare la consultari. Ar urma sa propuna un pact pe justiție. PSD și ALDE sunt chemate la ore separate. In ceea ce privește participarea ALDE la consultari cu președintele, Steluța Cataniciu a declarat, la Antena 3, in emisiunea ”Punctul de…

- "E dorinta cetatenilor Romaniei si a oamenilor care ne-au votat pe noi si pe ALDE sa aiba un presedinte cu care Guvernul sa poata conlucra. Este o foame disperata de normalitate. Este o foame ca președintele și premierul sa mearga si la Bruxelles, unde sa duc, pe aceeași limba. Si in aceeasi limba…

- Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit, la Antena 3, despre dezbaterea de astazi, din Parlamentul European, despre sistemul de justiție din Romania, apreciind intervenția premierului Viorica Dancila. ”Trebuie sa constatam ca premierul Dancila a avut un discurs bun! Probabil ca a…

- "Mark Rutte a inceput discursul prin a spune ca nu e de acord cu admiterea Romaniei in spatiul Schengen. (...) Voi apuca, in aceasta viata, momentul in care premierul, nu stiu cine va fi, sa ii spuna: "Am aflat, domnule Rutte, ca, azi-noapte, una dintre cele mai mari banci din Olanda si-a inchis…