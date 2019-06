Turcan: PNL va depune marţi sau miercuri moţiunea Potrivit calculelor PNL, mai sunt necesare inca 20 de voturi pentru ca motiunea sa treaca iar guvernul Dancila sa fie demis. Liberalii se bazeaza acum pe disensiunile din interiorul PSD pentru a atrage de partea motiunii de cenzura si parlamentari social democrati. "Procentele de la alegerile trecute din nefericire exista in continuare in Parlamentul Romaniei, de aceea este nevoie de o deschidere din partea unora care sub diferite forme n-au sancționat așa cum ar fi trebuit Guvernul PSD-ALDE pana acum și sper ca dupa discuțiile pe care le vom purta, sa gasim acea majoritate parlamentara… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Opozitia PNL-USR este asteptata sa depuna, saptamana aceasta, motiunea de cenzura prin care sa incerce sa dea jos Guvernul Dancila. In acest moment, majoritatea parlamentara PSD-ALDE se mentine, la limita, iar partidele din Opozitie nu reusesc sa ajunga la un consens. Cu vacanta parlamentara care bate…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat marti ca liberalii vor depune o motiune de cenzura in aceasta sesiune parlamentara, daca Guvernul Dancila nu va demisiona. “Romanii, in majoritate zdrobitoare, nu mai vor ca la putere sa fie PSD. (…) Din ...

- Liberalii au decis in Biroul Executiv al PNL sa depuna moțiunea de cenzura pana la finalul acestei sesiuni parlamentare, ne-au precizat surse din partid.De asemenea, liberalii au primit mandat sa negocieze susținerea moțiunii cu celelalte formațiuni politice din Parlament.

- Liberalii au prezentat marți o serie de documente despre care spun ca reprezinta "dovezi ale minciunii și ipocriziei" lui Liviu Dragnea. Mai exact, potrivit prim-vicepreședintelui PNL, Raluca Turcan, firma Nutrelo Group SA in care este acționar fiul șefului PSD face afaceri cu multinaționalele pe care…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 15 - 21 aprilie: *** Trei ministri din Guvernul Dancila se vor confrunta in aceasta saptamana cu motiuni simple in Camerele Parlamentului. * Motiunea simpla impotriva ministrului Energiei, Anton Anton, va fi dezbatuta luni…

- PNL urmeaza sa depuna luni o noua motiune simpla impotriva ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici. Liberalii critica declaratiile ministrului, care, printre altele, preciza saptamana trecuta ca tarile europene din care pleaca multa forta de munca spre restul Uniunii Europene ar trebui sa se gandeasca…

- Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, face un apel catre premierul Viorica Dancila și ministrul Justiției, Tudorel Toader, sa nu dea OUG-urile dorite de Liviu Dragnea pentru ca Romania va fi sancționata dur de la Bruxelles.Citește și: SURSE - Klaus Iohannis pregatește o mare lovitura: Cristina…

- Referendumul pe justiție, reacțiile partidelor politice Partidele politice au reacționat la anunțul facut aseara de președintele României, despre un posibil referendum privind justiția, odata cu alegerile europarlamentare din 26 mai. Liberalii afirma, prin vocea liderului Raluca Turcan, ca…