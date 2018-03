Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a declarat, duminica, in cadrul Consiliului National al partidului, ca PNL este gata sa guverneze Romania, afirmand ca liberalii sunt "singura formatiune politica care poate schimba destinul Romaniei” si ca USR si PMP nu au oameni care "sa asigure o decizie…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a anuntat duminica, in cadrul Consiliului National al partidului, ca parlamentarii liberali vor depune si in aceasta sesiune parlamentara o motiune de cenzura impotriva Guvernului, afirmand ca vor strange toate fortele politice din Parlament pentru a indeparta…

- Tradiția anterevoluționara valorificata modern Dupa o rețeta care a funcționat impecabil inainte de Revoluție, Dragnea a reinventat votul nominal. Bine organizat, congresul a marcat funcționarea ireproșabila a mecanismului, votul efectiv nefacand altceva decat sa confirme ceea ce se prevazuse. In aceste…

- BOGDAN OLTEANU(nepotul cominternistei bolșevice GHIZELA VASS) Bogdan Olteanu, nepotul fanaticei staliniste Ghizela Vass, o croitoreasa nascuta in 1912, in Basarabia, ilegalista, confidenta Elenei Ceausescu si agent NKVD. Ghizela, nascuta Gitta s-a remarcat inca din anii 50, prin anchetele politice foarte…

- Senatul a adoptat, in sedinta de miercuri, initiativa legislativa prin care se propune ca radarele sa se instaleze exclusiv pe autovehiculele care prezinta inscrisuri si insemnele distinctive ale politiei rutiere. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea art.109 din Ordonanta de urgenta…

- Șefii Parlamentului au trimis o scrisoare BNR prin care solicita explicatii privind divergentele de perspectiva asupra economiei si inflatiei, scrie Zarul Financiar. Presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu si presedintele Camerei Deputatilor Liviu Dragnea au trimis o scrisoare de sase pagini…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 2 martie a.c., urmatoarele decrete:Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale si a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Decret privind promulgarea…

- Uniunea Europeana ar dori ca proiecte importante sau chiar crize sa poate fi rezolvate mai rapid. Astfel UE are in vedere posibilitatea luarii deciziilor de politica externa prin votul majoritatii statelor membre, in locul unanimitatii necesare in prezent, a declarat miercuri ministrul german…

- Presedintele autoritatii de concurenta, Bogdan Chiritoiu, a spus marți in cadrul evenimentului PRIA Competition, organizat de PRIAevents si Consiliul Concurentei, ca Romania nu sta rau in ceea ce priveste preturile alimentelor, dar o crestere generalizata a acestora poate fi combatuta prin mijloace…

- Parlamentarii USR sunt de parere ca ministrul Justiției a incalcat principiul statului de drept și nu a avut motive juridice sa ceara revocarea lui Kovesi. Cei de la USR vor iniția o moțiune simpla și se alatura celor care cer demisia lui Tudorel Toader. Ei fac apel catre toate partidele de…

- Uniunea Salvati Romania initiaza motiune simpla impotriva Ministrului Justitiei, Tudorel Toader, si invita toate formatiunile de opozitie sa i se alature. USR precizeaza ca a demarat deja discutii cu colegii din celelalte partide.

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, si prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan au participat vineri, la protestul mut din fata sediului PSD, alaturi de alti zeci de sibieni. Cei doi deputati de Sibiu au fost invitati de protestatari sa participe si pe viitor la mitingurile impotriva Guvernului…

- Deputatul PNL de Suceava Bogdan Gheorghiu a criticat lipsa de implicare a Guvernului PSD Suceava in atragerea de fonduri europene. Bogdan Gheorghiu a aratat ca, recent, comisarul european Corina Cretu a avertizat Guvernul PSD ca risca sa piarda finantarea europeana pentru cele trei spitale ...

- Comisia juridica a Senatului a dat raport favorabil, marti, initiativei legislative prin care se propune ca radarele sa se instaleze exlusiv pe autovehiculele care prezinta inscrisuri si insemnele distinctive ale politiei rutiere. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea art.109…

- Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea art.109 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice este initiata de parlamentari PNL, printre care senatorul Alina Gorghiu si deputatii Raluca Turcan si Florin Roman. „Atat prin cadrul normativ…

- Ordonanta de urgenta a Guvernului 79/2017 de modificare a Codului fiscal a fost criticata, miercuri, in sedinta Comisiei de buget a Camerei Deputatilor, de reprezentantii mai multor asociatii si patronate, acestia sustinand ca genereaza nesiguranta in randul angajatorilor si angajatilor, creste birocratia…

- In aceasta perioada, crestinii ortodocsi se afla in Saptamana Branzei sau, cum mai este ea denumita in popor, Saptamana Alba. In aceste zile ramase din saptamana in curs, romanii tin cont de anumite traditii care s-au pastrat din generatie in generație.

- Romania va primi, in perioada 2018 - 2019, un numar de 109 refugiati de origine siriana, aflati provizoriu in Turcia, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria. "Romania va primi in aceasta perioada, 2018 - 2019, 109 refugiati de origine…

- Dupa 1989, Romania a incercat diverse sisteme de vot incercand sa stabileasca pe cel care i se potrivește mai bine. Inițial, și pentru mulți ani, am avut un sistem de vot proporțional pe lista. Cetațeanul vota lista de partid, dar cine intra pe lista respectiva decideau liderii partidului. Acest…

- Conservatorii si social-democratii germani au ajuns, miercuri, la un acord de principiu pentru formarea unui guvern de coalitie la Berlin, relateaza agentiile de presa internationale.Acordul de principiu a venit la mai bine de 20 de ore de negocieri dure si scoate Germania din incurcatura…

- Lideri ai PNL au reacționat azi, dupa ce ministrul Muncii a dat explicații privind salariile. Lia Olguța Vasilescu a ținut o conferința de presa, dupa ce sindicaliștii și mai multe categorii de bugetari au reclamat scaderi ale salariilor in luna februarie, dupa intrarea in

- Scandalul politic in care este prins Serviciul de Protecție și Paza a generat un val de tensiune in interiorul instituției. Dupa ce reprezentanții Coaliției PSD-ALDE au renunțat rand pe rand la protecția SPP, au inceput sa apara informații despre posibile disponibilizari.Liviu Dragnea a refuzat…

- "Banca Nationala a Romaniei nu poate preveni o continuare a cresterii dobanzilor pe termen scurt, din cauza accelerarii rapide a inflatiei. Inflatia totala va parasi intervalul tintit de 1,5-3,5% in T1 2018 si ar putea creste pana in preajma nivelului de 5% pe parcursul verii, in timp ce inflatia…

- Romanii nu mai trebuie sa depuna Formularul 600, in conditiile in care Guvernul va gasi solutii in acest sens, a anuntat marti ministrul de Finante, Eugen Teodorovici. Premierul Viorica Dancila le-a cerut ministrilor, luni seara, in prima intalnire in aceasta noua formula a Guvernului, sa…

- Noul premier, Viorica Dancila, a renunțat, așa cum anunța inca de acum o saptamana, la lucratorii Serviciului de Protecție și Paza. Aceeași decizie au luat-o de altfel toți miniștrii. Luni seara, imediat dupa ce a ajuns la Palatul Victoria, Viorica Dancila a renunțat la serviciile SPP (Serviciul de…

- Liderul PMP, Traian Basescu, considera ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, si secretarul general adjunct al social-democratilor, Codrin Stefanescu, "sfideaza poporul si realitatea politica" cand afirma ca din viitorul Guvern pot face parte "penali", Basescu apreciind ca "imaginea tarii este data…

- Fostul premier Mihai Tudose va prelua o alta „insarcinare politica”, probabil in Parlament, a declarat duminica seara primarul Capitalei, Gabriela Firea, precizand ca el a avut decenta de a demisiona dupa ce i-a fost retras sprijinul politic si nu a reactionat ca Sorin Grindeanu, care „a confiscat”…

- Cetațenii a 33 de state din America de Sud, America Centrala și Asia vor putea vizita Moldova fara a fi obligați sa obțina viza. Decizia a fost aprobata la sedinta de ieri a Guvernului. Aceste țari au in prezent un regim liberalizat de vize cu statele Uniunii Europene.

- Jurnalistul Bogdan Chirieac apreciaza ca presedintele Klaus Iohannis a actionat pragmatic prin desemnarea Vioricai Dancila pentru functia de prim-ministru, alegand sa nu provoace o criza politica prelungita. "In privinta domnului presedinte Iohannis, dincolo de elucubratiile unora si altora,…

- Liderul principalei formatiuni de opozitie din Ungaria, Jobbik (nationalist radical) a acuzat marti guvernul ungar ca a indus in eroare opinia publica in legatura cu migratia. Gabor Vona a lansat aceasta acuzatie dupa ce secretarul de stat adjunct Kristof Altusz a afirmat, citat intr-un ziar maltez,…

- Guvernul condus de Mihai Tudose a fost in functie aproape sapte luni, dupa ce a fost investit in data de 29 iunie 2017. Este al doilea Cabinet schimbat de la formarea majoritatii PSD-ALDE, dupa ce Guvernul Grindeanu a fost demis prin motiune de cenzura initiata de PSD.Mihai Tudose venea dupa…

- Premierul demisionar Mihai Tudose a ajuns, marti dimineata, la Palatul Victoria, la sediul Guvernului fiind prezent si vicepremierul Paul Stanescu. Tudose si-a dat demisia din functia de prim-ministru...

- PSD ar putea ajunge la mana lui Klaus Iohannis in ceea ce priveste un nou premier, daca social-democratii decid trantirea Guvernului in Parlament si reusesc acest lucru. Dar, spre deosebire de precedentul Grindeanu, trecerea unei noi motiuni de cenzura va fi o misiune foarte dificila, in conditiile…

- Premierul Mihai Tudose se bucura, potrivit unor surse social-democrate, de sustinerea parlamentarilor din cel putin zece filiale, printre care Vrancea, Constanta, Buzau si Dambovita, astfel ca o eventuala motiune de cenzura introdusa la cererea lui Liviu Dragnea nu ar avea sanse

- Liviu Dragnea, liderul PSD, a anuntat ca va convoca cat mai repede un CEX pentru a lamuri situatia din interiorul partidului, informeaza Antena3.ro. Ministrul de Interne, Carmen Dan, si premierul Mihai Tudose sunt in momentul de fata in conflict deschis, un conflict in interiorul cabinetului generat…

- Premierul Pavel Filip a felicitat noii vicepremieri și noii miniștri, dorindu-le o activitate intensa și eficienta in cadrul Guvernului. Totodata, prim-ministrul a mentionat ca singura politica a Executivului trebuie sa fie buna guvernare.

- Mai toata lumea stie ce ne lipseste, ce nu merge cum ar trebui, ce-ar fi de sperat ca sa ne reasezam macar in conditia normalitatii, daca nu in aceea a functionalitatii optime. Stam prost cu spitalele, cu scolile, cu autostrazile, cu prestatia politica a guvernantilor, cu prestatia politica a Opozitiei,…

- Guvernul a aprobat un proiect de lege care prevede posibilitatea ca cetateanul sa opteze pentru eliberarea unei carti electronice de identitate, cu sau fara imaginea impresiunilor papilare a celor doua degete aratatoare, sau a unei carti de identitate simple, fara CIP. Potrivit unui comunicat de presa…

- Fostul premier tehnocrat, Dacian Ciolos, pare ca-si doreste din ce in ce mai mult sa revina in prim-plan. Ciolos a postat pe Facebook un mesaj video care a ridicat, insa, unele semne de intrebare. Mesajul transmis prietenilor sai virtuali lasa loc de interpretari si nu putini au fost cei care au dedus…

- Costul standard pentru fiecare elev sau prescolar din invatamantul preuniversitar de stat, particular si confesional acreditat, pentru anul 2018, creste de la 3.740 lei pe an la 4.413 lei, potrivit unei hotarari adoptate in sedinta de joi a Guvernului.

- Regia Autonoma ”Monitorul Oficial” va reveni sub autoritatea Camerei, au decis, vineri, deputatii, adoptand in acest sens, cu 184 voturi ”pentru” si 46 abtineri, o initiativa legislativa, informeaza AGERPRES . Regia Autonoma “Monitorul Oficial” se organizeaza ca regie autonoma, sub autoritatea Camerei…

- Regia Autonoma 'Monitorul Oficial' se organizeaza ca regie autonoma, sub autoritatea Camerei Deputatilor. Este persoana juridica ce desfasoara activitate de interes public national si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara. Editorul Monitorului Oficial al Romaniei este…

- Aproximativ cinci milioane și jumatate de catalani sunt așteptați sa se prezinte astazi la urne pentru a-și alege reprezentanții în Parlamentul regional, acest scrutin reprezentând pentru Guvernul de la Madrid momentul care poate pune capat crizei politice izbucnite în urma cu doua…

- Deși salariul minim va crește, masura Guvernului nu le va aduce romanilor mai mulți bani in buzunare. De anul viitor, salariul minim brut pe economie va crește de la 1.450 de lei la 1.900 de lei, conform unui recent act normativ. Cu toate acestea, angajații vor caștiga in continuare aproximativ aceleași…

- Executivul a aprobat alocarea suplimentara a sumei de 40 de milioane lei pentru finanțarea lucrarilor de investiții realizate pentru proiectele incluse in Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL) etapa I. Banii provin din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului și au fost alocați printr-o…