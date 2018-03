Stiri pe aceeasi tema

- PNL este singura formatiune care poate sa schimbe destinul Romaniei si trebuie sa guverneze, a declarat duminica deputata Raluca Turcan, prim-vicepresedinte al partidului, care a anuntat ca liberalii vor depune si in actuala sesiune parlamentara o motiune de cenzura la adresa Guvernului. "As dori ca…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a declarat, duminica, in cadrul Consiliului National al partidului, ca PNL este gata sa guverneze Romania, afirmand ca liberalii sunt "singura formatiune politica care poate schimba destinul Romaniei” si ca USR si PMP nu au oameni care "sa asigure o decizie…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a scapat de problemele in justiție și acum se pregatește sa iși impuna dominația totala asupra filialelor județene ale PNL. Surse din conducerea PNL susțin, pentru STIRIPESURSE.RO, ca ar tebui inlaturați 10 președinți de filiala incomozi pentru Orban, iar pentru asta,…

- Asia Express: Mircea N. Stoian a aruncat bomba in aceasta dimineața și a dezvaluit numele caștigatorului de la Asia Express. Jurnalistul nu ezita sa iși spuna parerea atat despre vedetele noastre autohtone, cat și despre emisiunile care se difuzeaza in Romania. Recent, a scris un articol pe blogul sau…

- Cristian Tudor Popescu a fost invitat la emisiunea "In fața ta”, unde a vorbit despre motivele pentru care filmele romanești nu au reușit, deocamdata, sa intre in cursa, la categoria "Film Strain”, dar și despre controversele starnite de filmul Adinei Pintilie, "Nu ma atinge-ma”, premiat cu Ursul…

- Imediat dupa 1990, in condițiile unei proaspat liberalizate economii și a unei monede naționale care se deprecia de la o zi la alta, din nevoia de stabilitate s-a introdus evaluarea imobilelor in valuta. La inceput au fost marca germana și dolarul american, astazi prețurile sunt stabilite in moneda…

- A facut parte din Partidul National Liberal, a fost directoarea cabinetului senatorial al lui Crin Antonescu, a facut parte din trupa N&D si a cantat in deschiderea concertului Bon Jovi din Romania. A concurat la Vocea Romaniei, a renuntat la politica si a fondat, impreuna cu sotul ei, o trupa…

- Prin arestarile televizate, prin catușiada continua și prin deschiderea de dosare, DNA a creat, în ultimii cinci ani, impresia de nestramutat ca România este o țara profund corupta, ca întreaga clasa politica este compusa din infractori condamnați și ca singura soluție pentru ieșirea…

- Noul presedinte ales al Organizatiei Judetene a PMP Sibiu, Ingrid Hohr, face naveta saptamanal, cu avionul, din Germania in Romania, pentru a face politica. "In PMP Sibiu suntem toti cu servici, nu depindem de politica. Eu am un business in domeniul cosmetic, in Germania. Am doua cetatenii.…

- La o saptamana de la lansarea single-ului „Buna de iubit”, Feli revine astazi cu varianta in limba engleza a piesei care se afla in finala Selectiei Nationale Eurovision. „Buna de iubit” (Royalty) se va auzi pe scena Salii Polivalente, duminica, 25 februarie si va putea fi votata pentru a reprezenta…

- Dezvoltarea componentei economice a parteneriatului strategic a fost principala tema a discutiilor de marti cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a precizat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. "Am discutat despre dezvoltarea componentei economice a parteneriatului strategic,…

- Cosmin Cernat e din nou pe val datorita emisiunii "Exatlon", scrie click.ro. Dupa sarbatorile petrecute in Canada, acolo unde a ales sa traiasca, Cosmin Cernat a mers direct in Republica Dominicana, pentru a intra in spiritul reality-ului pe care il prezinta din 7 ianuarie, la Kanal D, care isi face…

- In acest weekend, a avut loc la Palatul Parlamentului, Biroul Politic National al Organizatiei Femeilor Liberale, la care au participat alaturi de Biroul Executiv al OFL si presedintii de organizatii judetene.Organizatia Femeilor Liberale l a avut ca invitat pe presedintele partidului, Ludovic Orban,…

- Kelemen Hunor a afirmat, la Forumul Reprezentantilor Maghiari din Bazinul Carpatic, ca se pare ca perioada de garantie a unui Guvern in Romania este acum de sase luni si, in acest sens, este aproape imposibil sa se contureze o politica consecventa. "Nu exista niciun obiectiv elocvent si niciun…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri ca sustine punctul de vedere al presedintelui Klaus Iohannis referitor la Legile Justitiei, precizând ca este vorba de o problema care tine de România si e bine sa fie rezolvata în tara. "Am apreciat foarte mult ce a…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a negat miercuri ca Guvernul ar intentiona sa adopte o ordonanta de urgenta referitoare la Codurile penal si de procedura penala. "Cine spune? (...) Nu. Nici vorba, nu cred. E vorba de implementarea unei directive europene care se pare ca este obligatorie,…

- Jurnalistii Cristian Tudor Popescu si Cosmin Prelipceanu au fost amendati, fiecare, cu cate 1.000 de lei de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii. Masura vine dupa ce Popescu a facut o asociere intre premierul Viorica Dancila si “pavianul cu mantie”. “Asocierea creata de catre domnul Cristian…

- Ministrii Guvernului Dancila au trecut in viteza prin comisiile din Parlament si urmeaza sa primeasca, in scurt timp, votul in plen, care, dupa cum arata calculele, va fi unul pozitiv. Prestatia ministrilor a fost una slaba. Multi au recitat din programul de guvernare, iar cand a venit vorba…

- .Partidul Național Liberal desfașoara, la aceasta ora, in Palatul Parlamentului, o ședința a Biroului Politic Național, la care au fost invitați deputații și senatorii partidului. Ordinea de zi este urmatoarea: Stabilirea strategiei politice a PNL pentru anul 2018 Prioritațile legislative…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut joi, 25 ianuarie a.c., la Palatul Parlamentului, o alocutiune cu prilejul receptiei organizate de Camera de Comert si Industrie Romano-Germana. Iohannis a lansat un atac devastator la coalitia aflata la putere. Presedintele a remarcat cresterea record…

- A treia varianta ar fi cea mai apreciata pentru ca da posibilitatea școlilor sa introduca mai multe materii opționale care sa se incadreze in profilul fiecarei unitați de invațamant și sa raspunda cerințelor liceenilor și societații. Elevii se intreaba, insa, daca vor avea un cuvant de spus in alegerea…

- Un adevarat maraton al negocierilor a avut loc in aceste zile in interiorul PSD, pentru formarea viitorului Guvern condus de prima-femeie premier. Așadar, cine va face parte din Guvernul Dancila? Pe surse, au aparut și cateva nume-surpriza! In CEx-ul de luni, 22 ianuarie, ar urma sa se definitiveze…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, la Curtea…

- „Zilele trecute am mers pe la cateva primarii din Țara Fagarașului, iar primarii cu care am stat de vorba intampina aceleași dificultați: Ministerul Dezvoltarii nu le aproba finanțarile pentru lucrari de apa -canalizare. De fapt, nici macar nu le raspunde la solicitari. In acest context, o atenție speciala…

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, spune ca premierul desemnat Viorica Dancila este "oglinda perfecta a ofertei PSD-ALDE pentru Romania" si anunta ca liberalii vor vota in Parlament impotriva acestui cel de-al treilea guvern PSD-ALDE.

- Alerta de ultima ora de la meteorologi! Potrivit avertismentului specialiștilor ANM, 28 de judete vor fi sub alerta de cod portocaliu, respectiv cod galben de ninsori abundente si viscol. Vreamea va fi cu probleme in interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 14 – 18 ianuarie, ora 22.00. Așadar, mare…

- PNL si USR vor alegeri anticipate Opozitia respinge categoric sustinerea Vioricai Dancila pentru functia de premier si spune ca PSD ar trebui sa se retraga de la guvernare. PNL si USR vor alegeri anticipate, iar PMP va veni, miercuri, la Cotroceni, cu o propunere de premier. Petruta…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti seara, ca in masura in care principiile USR vor fi asumate de un premier liberal, formatiunea sa este pregatita sa sustina un prim-ministru de la PNL.El a precizat ca principiile partidului pe care il conduce sunt impartasite in mare parte de…

- ”Am fost puțin surprinsa, pe surse se vehiculau diverse nume, insa tot ceea ce pot sa spun este ca doamna Dancila, pe care o cunosc din activitatea noastra de la Bruxelles și dintr-o relație personala decenta și normala, este un om mai puțin obișnuit pentru ceea ce am avut pana acum, daca o comparam…

- Solutia opozitiei la criza politica actuala este alegerile anticipate, o idee avansata atat de liberali, cat si de liderul USR, potrivit Digi 24."Orice varianta pe care presedintele o va contura, in urma careia PSD va ajunge in opozitie, va fi sustinuta de noi. In masura in care in urma discutiilor…

- „Primarul Gheorghe Falca a lansat cu ocazia unei conferințe de presa o provocare parlamentarilor USR: sa «faca demersuri la București pentru a aduce bani de la Guvern». Ma aflu in Parlamentul Romaniei tocmai pentru a crea premisele ca acest tip de politica, pe care dumneavoastra il afișați…

- Opoziția și-a stabilit mandatul pentru consultarile de la Palatul Cotroceni, de miercuri, pentru desemnarea unui nou premier, in urma demisiei lui Mihai Tudose. PNL și USR cer anticipate, iar PMP va propune propriul premier. Partidul National Liberal va merge la Cotroceni cu mandatul de a solicita alegeri…

- Partidul National Liberal va merge la Cotroceni cu mandatul de a solicita alegeri anticipate, in masura in care este posibil constitutional, iar, in cazul in care acest lucru nu este posibil, sa nu refuze raspunderea de a forma o majoritate parlamentara care sa sprijine un guvern fara PSD, a declarat,…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) face apel la clasa politica din Romania sa devina responsabila si sa nu impinga tara in instabilitate economica si sociala, ca urmare a neintelegerilor din interiorul PSD, conform unui comunicat remis, marti, AGERPRES. "Romanii nu sunt…

- Un proiect de Ordonanta de urgenta poate sa ii arunce in puscarie pe administratorii de firme care nu retin, nu incaseaza sau retin si nu vireaza contributiile si impozitele. In aceeasi situatie, firmele de stat sunt penalizate doar pentru intarziere. IMM-urile nu sunt de acord cu…

- Scandalul din interiorul Partidului Social Democrat (PSD) a pus pe jar intreaga scena politica din țara noastra. Partenerii celor de la PSD, cei de la ALDE, au dezvaluit pozitia lor din interiorul coalitiei. In direct la Romania TV, ministrul de Externe, Teodor Melescanu, spune ca ALDE va respecta protocolul…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan afirma ca Romania are nevoie de o democratie puternica si care sa serveasca intereselor cetatenilor si nu "clanurilor politice". "Partidul National Liberal este partidul care a contribuit la constituirea statului modern si unitar - la unirea tuturor…

- Eurodeputatul Tokes Laszlo, presedintele Consiliul National al Maghiarilor din Transilvania, a cerut conducerii UDMR sa suspende, in 24 de ore, colaborarea cu PSD si ALDE daca premierul nu demisioneaza dupa declaratiile referitoare la "spanzurarea acelor maghiari/secui care se fac raspunzatori…

- "Nu e rau absolut deloc! Acum mi-a fost semnalat acest sondaj care a fost realizat intre cititorii DCNews. Le multumesc tuturor celor ce m-au votat si in primul rand Dumneavoastrca ca imi dati forta pentru a continua. #rezistamimimpreuna, #continuamimpreuna", a fost mesajul publicat de Rareș Bogdan.…

- Fostul primar al Constantei Radu Mazare, in cazul caruia Politia s-a sesizat pentru ca nu s-a prezentat, sambata, la Politia Constanta, in cadrul controlului judiciar, a plecat in Madagascar, unde face demersuri pentru a obtine azil politic. Potrivit reprezentantilor Politiei Romane, sambata, in jurul…

- Atenție, șoferi! In vacanța de Craciun, traficul rutier din Romania va fi monitorizat cu sute de radare, dar si cu dronele! Masura excepționala de siguranța a fost deja testata cu succes si a intrat deja in functiune acum cateva zile.

- ''Organizatia ALDE Giurgiu imparte locul intai la nivel national in cadrul partidului cu organizatia Prahova din punct de vedere al rezultatelor la alegerile locale si parlamentare. Din punctul de vedere al evolutiei politice a organizatiei de la Giurgiu eu sper ca in alegerile din anii urmatori,…

- Gigi Becali vrea sa revina in politica și sa devina liderul protestatarilor #rezist: ”Eu pot fi liderul tinerilor frumoși și liberi care protesteaza”, a declarat Gigi Becali la Romania TV. ”Ii vad pe tinerii aceia care protesteaza aproape in fiecare zi in Piața Victoriei. Degeaba protestezi,…

- Daniel Dragomir a comentat scandalul interceptarilor facute de DNA asupra mai multor personaje politice, printre care Calin Popescu Tariceanu, Ecaterina Andronescu sau Eugen Teodorovici."Domnul președinte al Senatului a zis ca nu a fost anunțat, domnul Teodorovici la fel. Acest caz de poliție…

- Capitalizarea Postei Romane se face cu respectarea reglementarilor in domeniul concurentei, a anuntat joi Ministerul Comunicatiilor, intr-un comunicat. Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Lucian Sova, s-a intalnit joi cu presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, si…

- CASTIGATOARE BRAVO AI STIL, 17 DECEMBRIE 2017. Marea finala a celui de-al treilea sezon al emisiunii „Bravo, ai stil!” va fi difuzata duminica, 17 decembrie, de la ora 21:30, la Kanal D! Voturile telespectatorilor și desemnarea caștigatoarei „Bravo, ai stil!” vor putea fi urmarite in direct, in Gala…