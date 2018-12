Stiri pe aceeasi tema

- Dezbaterea motiunii de cenzura a inceput cu o disputa procedurala Foto: Arhiva. Senatorii si deputatii s-au reunit în plen pentru a dezbate si vota motiunea de cenzura la adresa Guvernului Dancila. Suntem în direct acum cu Alina Stanuta, aflata la Palatul Parlamentului. Buna dimineata,…

- Deputatul PNL Raluca Turcan sustine ca votul dat in Parlament, chiar daca nu a fost supus de presedintele de for, a respectat procedura, asa ca Liviu Dragnea a pierdut functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Turcan afirma ca daca nu e recunoscut votul, Opozitia va parasi plenul.

- Deputatul PNL Raluca Turcan a declarat miercuri, in plenul in care se discuta daca se va supune la vot revocarea lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor, ca se poate ajunge la greva parlamentara, daca nu se iau in calcul propunerile Opozitiei.

- Deputatul PNL Pavel Popescu, al carui nume apare printre semnatarii sesizarii facute de 13 parlamentari la Autoritatea pentru Protecția Copilului cu privire la spotul agenției de publicitate Papaya din campania pentru referendum, a declarat pentru Hotnews.ro ca semnatura ta a fost o greșeala, in sensul…

- Deputatul PSD de Suceava, Maricela Cobuz, a declarat ca Guvernarea PSD-ALDE a acordat o mai mare importanța domeniului sanatații din Romania decat au facut-o guvernarile PNL (PDL). Maricela Cobuz a trasmis ca sanatatea și educația reprezinta pentru actuala guvernare PSD-ALDE, doi piloni importanți pentru…

- Potrivit regulamentului in vigoare, președintele Camerei Deputaților poate fi revocat doar de grupul parlamentar care l-a propus, adica cel al PSD. „PNL impreuna cu USR, PMP si deputati neafiliati din partidul Pro Romaniam a depus astazi propunerea de modificare a regulamentului Camerei Deputatilor…