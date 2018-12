Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Raluca Turcan spune ca dupa ce au fost introduse noi taxe care vor face investitorii sa plece și sa ajungem la un blocaj economic, OUG Vilcov-Dragnea-Dancila condamna și educația la subfinanțare.

- SUPARARE…Mai multi primari din mediul rural au reclamat faptul ca profesorii care predau in scolile din comunele pe care le conduc nu isi fac treaba cu simt de raspundere. Asta pentru ca, spun edilii, nu sunt din aceeasi localitate in care functioneaza unitatea de invatamant, nu sunt legati in niciun…

- Un director din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui a dat in judecat un asistat social, fost rezident al centrului pe care il conduce, acuzandu-l ca i-a adus prejudicii de imagine prin intermediul postarilor pe retelele de socializare.

- Legea Educatiei Nationale a fost modificata, astfel incat scolile sa fie obligate sa asigure elevilor un spatiu special pentru depozitarea manualelor, astfel incat acestia sa nu mai umble dupa ei cu ghiozdane grele. Proiectul are ca scop sa rezolve problema ghiozdanelor prea grele ale elevilor, insa…

- Parlamentul de la Viena a votat miercuri favorabil proiectul de lege in virtutea caruia alocatiile acordate copiilor lucratorilor straini care nu traiesc impreuna cu parintii lor in Austria vor fi ajustate in functie de costul vietii din tarile lor de origine, in cazul copiilor cu parinti romani aceasta…

- Dupa șase ani de la Hotararea Catan și alții, prin care Curtea Europeana a Drepturilor Omului a constatat ca Rusia a violat dreptul la educația elevilor din școlile romanești din regiunea transnistreana, pe 23 octombrie, CEDO a pronunțat o noua hotarare, prin care arata ca Rusia a incalcat dreptul la…

- Tot mai mulți parinți reclama imbolnavirea copiilor din cauza temperaturilor scazuute din școlile și gradinițele din Ploiești. In astfel de cazuri, directorii unitaților de invațamant pot solicita furnizarea caldurii operatorului Veolia Energie Prahova. Cel puțin la primele ore ale dimineții, temperatura…

- Raluca Turcan afirma ca ”ministrul Educației avea intalnire cu moțiunea PNL pe Educația. Demisia nu vine ca un gest de onoare, ci ca unul de neputința și incompetența” PNL iese la atac dupa demisie și susține ca moștenirea pe care o lasa ministrul Educației este una amara: ”manuale cu greșeli,…