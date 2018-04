Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a respins, miercuri, cererea presedintelui Klaus Iohannis de reexaminare a proiectului de modificare a Legii referendumului, aproband actul normativ in forma in care a fost trimis la promulgare.

- Prin acest proiect de lege, PSD il scoate practic din procedura organizarii unui referendum de revizuire a Constituției pe președintele Romaniei, intrucat pana acum Parlamentul elabora cate un proiect separat de lege de fiecare data cand se organiza un astfel de referendum, pe care președintele il promulga…

- Potrivit legii trimise la promulgare, referendumul national cu privire la revizuirea Constitutiei are loc in ultima duminica a perioadei de 30 de zile de la data adoptarii in Parlament a actului normativ de revizuire a Legii fundamentale, urmand ca aceasta data sa fie adusa la cunostinta publica…

- Un amendament al PSD prevede ca deținuții condamnați la pedepse de pâna la cinci sa execute pedeapsa acasa sau în week-end într-un centru special înfiintat. Comisia juridica a Camerei Deputatilor a aprobat, marti, mai multe amendamente la trei…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a decis, marti, sa respinga cererea presedintelui Klaus Iohannis de reexaminare a proiectului de modificare a Legii referendumului, aproband actul normativ in forma in care a fost trimis la promulgare, informeaza Agerpres. Astfel, pentru respingerea ...

- Astfel, pentru respingerea cererii de reexaminare au fost 16 voturi, ale deputatilor majoritatii, iar 8 voturi, apartinand opozitiei, au fost impotriva.Potrivit legii trimise la promulgare, referendumul national cu privire la revizuirea Constitutiei are loc in ultima duminica a perioadei…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a decis, marti, sa respinga cererea presedintelui Klaus Iohannis de reexaminare a proiectului de modificare a Legii referendumului, aprobând actul normativ în forma în care a fost trimis la promulgare.

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a decis, marti, sa respinga cererea presedintelui Klaus Iohannis de reexaminare a proiectului de modificare a Legii referendumului, aproband actul normativ in forma in care a fost trimis la promulgare.Astfel, pentru respingerea cererii de reexaminare…

- Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar a fost trimisa presedintelui la promulgare in 17 februarie 2018, iar Klaus Iohannis a sesizat CCR in 8 martie. Presedintele Klaus Iohannis arata, in sesizarea transmisa CCR, ca legea…

- Senatul a adoptat luni, ca prima camera sesizata, proiectul PSD de modificare a Legii referendumului, in aceeasi forma in care a fost trimisa la promulgare, respingand cererea de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis. Legea a fost deja contestata la Curtea Constitutionala si modificata ca urmare…

- Plenul Senatului a votat miercuri, cu 70 de voturi „pentru” si 15 „impotriva”, proiectul pentru modificarea Legii privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei (MOf), care prevede ca acesta sa revina sub autoritatea Camerei Deputatilor. Alesii majoritatii au sustinut initiativa, in conditiile…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti, 27 martie, in cadrul sedintei solemne comune a Camerei Deputatilor si Senatului, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, ca el isi doreste unirea Romaniei cu Republica Moldova.

- Senatorii USR au protestat, luni, la finalul sedintei in care au fost adoptate legile Justitiei, cu regulamentul Senatului in mana si cu pancarte galbene sub forma unei palme, cu textul “Toti pentru justitie”. Opoziția a acuzat ca dezbaterea pe cele trei legi a fost “un simulacru, iar regulamentul nu…

- Senatul a adoptat proiectul de modificare a Legii referendumului 3/2000 privind revizuirea Constitutiei, dupa o cerere de reexaminare a președintelui Romainiei. astfel incat acesta va avea loc in ultima duminica din perioada de 30 de zile de dupa adoptarea initiativei constitutionale.Legea…

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, anunta saptamana trecuta ca liberalii i-au cerut presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, printr-o scrisoare, sa ii permita premierului Viorica Dancila sa vina la tribuna Parlamentului si sa le spuna romanilor unde sunt banii din cresterea economica,…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a anunțat luni ca legea referendumului intra la votul final in Senatul Romaniei. Liderul social-democratilor a subliniat ca trebuie reglementata si situatia unei anumite minoritati - respectiv a unui anumit tip de parteneriat civil.

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a anunțat luni ca legea referendumului intra la votul final in Senatul Romaniei. Liderul social-democratilor a subliniat ca trebuie reglementata si situatia unei anumite minoritati - respectiv a unui anumit tip de parteneriat civil.

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, i-a cerut marti presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider PSD, sa ii „permita” premierului Viorica Dancila sa se prezinte in Parlament la dezbaterea „Ora Guvernului", pentru a le spune romanilor „ce se intampla cu tara".

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, i-a solicitat marti presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ii "permita" premierului Viorica Dancila sa se prezinte in Parlament la dezbaterea "Ora Guvernului", pentru a le spune romanilor "ce se intampla cu tara", potrivit Agerpres.

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, i-a solicitat marti presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ii 'permita' premierului Viorica Dancila sa se prezinte in Parlament la dezbaterea "Ora...

- Pensionarii mineri din Valea Jiului sunt discriminați de actele normative in baza carora se recalculeaza pensiile. Au ridicat problema de nenumarate ori, insa nu au fost luați in seama, astfel ca pensionarii mineri au acționat in judecata doua ministere. Este vorba de Ministerul Muncii si Justitiei…

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, a declarat, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterile asupra celor trei legi ale justitiei modificate de catre Comisia Iordache, ca PNL urmeaza sa le atace, la Curtea Constitutionala.

- Presedintele Klaus Iohannis a cerut miercuri Parlamentului reexaminarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului. ''In opinia noastra, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului…

- Majoritatea PSD-ALDE din Senat a respins propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, care prevede majorarea cuantumului amenzilor si introducerea unor sanctiuni complementare pentru nerespectarea interdictiei de abandonare a deseurilor. „Depozitele necontrolate…

- Fostul ministru al Afacerilor Interne, Gabriel Oprea a deschis un subiect care ii aduce aminte președintelui PSD, Liviu Dragnea, de oamenii care l-au ajutat sa ajunga la varful politicii. Printr-un mesaj distribuit pe Facebook, generalul ofera doua exemple ilustrative despre influența sa asupra carierei…

- PNL a cerut convocarea de urgența Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului pentru a decide asupra solicitarii de sesizare a Comisiei de la Veneția in legatura cu modificarile aduse Legilor Justiției. Astazi, in urma demersului PNL, Biroul permanent al Camerei Deputaților…

- Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice a fost adoptata miercuri de plenul Camerei Deputatilor, in calitate de for decizional, cu 175 de voturi “pentru”, 83 de voturi “impotriva” si 14 abtineri, transmite…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, ii solicita presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia inainte de a se relua dezbaterile pe legile Justitiei. Liberalii cer, de asemenea, suspendarea lucrarilor Comisiei Iordache, care urmeaza…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, ii solicita din nou presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia inainte de a se relua dezbaterile pe legile justitiei, dupa ce acestea se vor intoarce in Parlament ca urmare a deciziilor Curtii…

- CCR a admis, marti, sesizarea presedintelui Iohannis cu privire la legea care permite parlamentarilor, ministrilor, prefectilor si subprefectilor, primarilor si viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor de CJ sa detina calitatea de comerciant persoana fizica. Presedintele Curtii,…

- Pentru a gestiona cu eficienta situatiile neplacute cu care va puteti confrunta in aceasta perioada, I.S.U. Maramures va readuce in atentie urmatoarele masuri: – Verificati sobele, centralele termice si cosurile de evacuare a fumului si gazelor fierbinti, pentru a preveni eventualele incidente cauzate…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a afirmat, vineri, ca este posibila suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, daca acesta va lua o decizie pe care liderii PSD si ALDE nu si-o doresc. "Evident ca demolarea statului roman va merge mai departe sub conducerea domnilor Dragnea…

- "A spus ca are, in urma unei discutii cu o persoana care este, cred, parlamentar PNL in acest moment, si care in perioada anului 2005, daca nu ma insel, lucra la Cotroceni, a spus ca nu doreste sa dea numele pentru ca nu a avut o discutie cu domnia sa, a observat pe biroul presedintelui de atunci…

- ​Plenul reunit al Parlamentului a votat joi proiectul de hotarare pentru infiintarea comisiei de ancheta parlamentara care il vizeaza pe seful Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, comisie dorita de Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, dupa ce liderul PSD l-a acuzat in repetate randuri…

- Cel mai influent aliat al lui Liviu Dragnea este acuzat de coruptie. Prim-ministrul israelian va fi obligat sa demisioneze, anunta Haaertz, un important cotidian din Israel. Benjamin Netanyahu, liderul partidului Likud, formatiune de centru-dreapta, a fost acuzat ca a luat mita de la mai multi…

- Liderul de la Ankara, Recep Erdogan, impraștie amenințari fara nici cea mai mica strangere de inima. S-a dezlanțuit președintele turc impotriva americanilor pe care i-a amenințat cu "scatoalca otomana" daca vor mai continua sa-i ajute pe kurzi.

- Ambasadorul Mihnea Motoc, consilier al presedintelui Comisiei Europene vorbeste la MEDIAFAX LIVE cu redactorul sef al Mediafax, Indira Crasnea, despre cum se vindeca fricile europenilor in materie de securitate, PESCO in identitatea Uniunii Europene si despre viitoarea Armata comuna europeana.

- CCR admite sesizarea privind Legea administratiei publice locale Președintele României, Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro. Curtea Constitutionala a admis astazi sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale. Luna trecuta,…

- Disputa din Parlament dintre PNL și PSD da naștere unor izbucniri nervoase. Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a avut o astfel de izbucnire, dupa un discurs al Ralucai Turcan.In plenul reunit al Senatului și Camerei Deputaților se discuta despre formarea unei Comisii de ancheta…

- Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au transmis o scrisoare presedintelui Iohannis in care anunta programul audierilor de luni din comisii. Scrisoarea transmisa de acestia anunta programul audierilor ministrilor in comisiile parlamentare…

- Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open | Finala Australian Open, dintre Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA) și Caroline Wozniacki (27 de ani, locul 2 WTA), se joaca sâmbata, de la ora 10:30. Urmariti pe REALITATEA.net LIVE TEXT-ul meciului HALEP vs.

- Liderul PNL Sibiu, Raluca Turcan, spune ca PSD si ALDE ''recidiveaza cu umilirea romanilor'', aratand ca un ordin al presedintelui ANAF ''descurajeaza cetatenii sa mai sprijine sectorul neguvernamental'', acestia fiind obligati, in cazul in care nu au semnatura electronica,…

- Luni, sesiune extraordinara parlamentara pentru investitura noului guvern Plenul comun al Parlamentului se va întruni, luni, de la ora 15:00, în sesiune extraordinara, pentru votul de învestitura a noului guvern. Sedinta va avea loc dupa ce, în cursul diminetii, începând…

- Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au fost convocate pentru vineri, la ora 15.00, pentru a stabili calendarul audierilor in comisii a ministrilor Cabinetului condus de Viorica Dancila. Dupa sedinta Comitetului Executiv National (CExN) a PSD, programata sa inceapa…

- Liderul grupului minoritatilor nationale Varujan Pambuccian a declarat, marti, dupa intalnirea cu presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul desemnat Viorica Dancila, ca la investirea noului guvern votul deputatilor minoritatilor nationale nu va fi compact. Intrebat daca premierul desemnat Viorica…

- Judecatorii Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) judeca marti sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in legatura cu legea care abroga suspendarea raportului de serviciu al functionarului public ca urmare a trimiterii in judecata, apreciind ca o astfel de masura diminueaza standardele de integritate,…

- In sedinta din data de 29 noiembrie 2017 a Camerei Deputatilor (camera decizionala), am votat pentru adoptarea Legii prevenirii. Aceasta se aplica incepand de miercuri, 17 ianuarie 2018, dupa ce a fost promulgata de presedintele Romaniei si publicata in Monitorul Oficial. Asa cum am promis si discutat…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, care vizeaza trecerea acestei entitati publice de sub autoritatea Guvernului sub autoritatea Camerei Deputatilor.…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a anuntat marti ca scolile au primit instiintare de amanare a datei de salariu, ea solicitand public ca salariile profesorilor sa fie platite la timp. Ministrul Educației, Liviu Pop, a confirmat ca toți angajații din invațamant vor primi in 12 sau 15…

- Liderul de la Elysee a precizat ca isi doreste ca in acest an sa fie revizuita legislatia franceza privind mass-media, in asa fel incat platformele retelelor de socializare sa poate fi monitorizate mai atent, mai ales in perioada alegerilor. Inca de cand a devenit presedintele Frantei, Macron a criticat…