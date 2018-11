Stiri pe aceeasi tema

- "Ca lider al grupului PNL din Camera Deputatilor am discutat cu mai multi colegi din opozitie in incercarea de a ne da seama cu cine negociaza dl. Ciolos daramarea guvernului PSD-ALDE. Ne-ar fi de mare ajutor orice vot. Ar fi fost poate util ca dl. Ciolos sa precizeze pe cate voturi ne putem baza…

- Discuțiile intre Dan Barna și Dacian Cioloș, pentru liste comune la europarlamentare, au creat unele nemulțumiri in USR, potrivit unor surse politice. Intr-un document citat de Mediafax, Barna a transmis un mesaj in care explica situația, dar le și cerea colegilor sa nu mai atace public formațiunea.

- Organizația PSD Sector 5 anunța excluderea din partid a patru consilieri generali din Primaria Generala a Capitalei. Aceștia au jucat de partea Gabrielei Firea, iar organizația PSD Sector 5 arata ca și-au incalcat mandatul prin voturile din Consiliul General.Citește și: SURSE - Tudorel Toader…

- Vicepresedintele PSD Gabriela Firea a declarat, vineri, inaintea CEx, ca ea crede ca se va propune excluderea sa din partid si ca se urmareste sa fie dati afara din Guvern Paul Stanescu si Tudorel Toader, pentru ca il incomodeaza pe Liviu Dragnea, titreaza News.ro. ”Am ajuns la executii publice, la…

- Fostul premier Dacian Ciolos, presedinte fondator al Miscarii Romania Impreuna, considera ca Romania risca sa fie decredibilizata la momentul exercitarii Presedintiei Consiliului UE daca va ramane cu actualul Guvern in functiune.

- Vicepresedintele PSD Doina Pana a afirmat ca actualul Guvern este unul performant, indiferent ce se promoveaza in fiecare zi de cei care nu vor binele Romaniei si care nu vor stabilitate in tara. „Cu cat enervarea #rezist creste mai tare, asta sa va faca sa intelegeti ca, de fapt, noi mergem bine“,…

- "Consecintele protestului sustinut si incurajat de partidele de opozitie si de gruparile #rezist de vineri seara se contabilizeaza in zeci de persoane spitalizate", a declarat vicepresedintele ALDE. El a completat ca dreptul cetatenilor la libera exprimare nu poate fi ingradit, dar nu poate…

- Vicepresedintele PMP, Catalin Cristache, solicita infiintarea unei comisii de ancheta parlamentara pentru a analiza modul in care autoritatile au gestionat epidemia de pesta porcina, sustinand ca"s-a actionat selectiv" in cadrul campaniei de incinerare a animalelor, Valentin Dragnea fiind avantajat.