- "PNL si USR au sesizat Curtea Constitutionala cu privire la aspectele de neconstitutionalitate pe legea de transpunere a directivei privind prevenirea si combaterea spalarii banilor. In stilul caracteristic, presedintele Camerei Deputatilor si presedinte al PSD Liviu Dragnea a luat o directiva europeana…

- "Biroul executiv a adoptat un proiect de hotarare de demitere a lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor care are la baza 4 imputari majore care i le formulam domnului Dragnea, toate bazate pe nerespectarea Constitutiei. A fost validata, prin decizia Curtii Constitutionale,…

- Comisia parlamentara de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru verificarea posibilei implicari a Serviciului de Protectie si Paza (SPP) in activitatea unor partide politice si in activitatea unor lideri ai acestora se reuneste marti in prima sedinta.

- Curtea Constituționala a decis, marți, admiterea sesizarii de neconstituționalitate formulata de PNL cu privire la inființarea Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea posibilei implicari a Serviciului de Paza și Protecție (SPP) in activitatea unor partide politice, informeaza Mediafax.Pe…

- Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.6/2016 privind unele masuri pentru punerea in executare a mandatelor de supraveghere tehnica dispuse in procesul penal se afla pe ordinea de zi a sedintei de marti a Comisiei juridice a Camerei Deputatilor. De altfel, presedintele…

- Carmen Dan, ministrul de Interne, a declarat duminica, la prezentarea raportului intocmit in urma violentelor din Piata Victoriei de pe 10 august, ca este dispusa sa prezinte documentul si la Comisia de aparare din Parlament, dar si in cadrul CSAT, dar ca nua fost solicitata. "Nu am nicio…