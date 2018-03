Turcan ii cere lui Dragnea sa o lase pe Dancila sa prezinte de la tribuna Parlamentului ce se intampla cu tara

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, i-a solicitat marti presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ii 'permita' premierului Viorica Dancila sa se prezinte in Parlament la dezbaterea "Ora...

- Legile justiției, introduse pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților, deși comisia Iordache nu a finalizat rapoartele. Opoziția, prin vocea deputatului PNL Raluca Turcan, a acuzat Puterea ca ”pentru a mutila legile justiției sunt in stare sa se trezeasca cu noaptea-n cap și sa stea la Parlament…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, la finalul ședinței BPN, ca premierul Viorica Dancila va cere explicații Comisiei Europene cu privire la o lista-document MCV. „In legatura cu temele care au aparut in spațiul public, și anume acea lista- document MCV de persoane care erau in diverse…

- Presedintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, se va afla joi in vizita oficiala la Bucuresti, la invitatia sefului statului, avand programate si intalniri cu premiercul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea.

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, ii solicita presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia inainte de a se relua dezbaterile pe legile Justitiei. Liberalii cer, de asemenea, suspendarea lucrarilor Comisiei Iordache, care urmeaza…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, ii solicita din nou presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia inainte de a se relua dezbaterile pe legile justitiei, dupa ce acestea se vor intoarce in Parlament ca urmare a deciziilor Curtii…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla la Bucuresti, pentru o vizita oficiala, in cursul careia se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, premierul Viorica Dancila, procurorul-sef…

- Liderul PSD Liviu Dragnea isi dorea sa o instaleze pe Viorica Dancila in functia de presedinte executiv al PSD, insa anuntul facut de Marian Oprisan, ca va intra in competitia pentru un loc in conducerea partidului, l-a constrans pe presedintele social-democrat sa faca un pas in spate.

- Toader prezinta raportul despre activitatea DIRECTIEI conduse de Kovesi Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este asteptat sa prezinte joi, la ora 18.00, raportul privind activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), dar si o decizie privind conducerea DNA. Liderul PSD, Liviu Dragnea,…

- Primarii a cinci localitati din Republica Moldova, care au adoptat in consiliile locale declaratii de unire cu Romania, au asistat, marti, la sedinta plenului reunit al Parlamentului. "Salut prezenta in balconul Camerei Deputatilor a unui grup de primari din Republica Moldova care fac parte dintre…

- ​Plenul reunit al Parlamentului a votat joi proiectul de hotarare pentru infiintarea comisiei de ancheta parlamentara care il vizeaza pe seful Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, comisie dorita de Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, dupa ce liderul PSD l-a acuzat in repetate randuri…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a declarat vineri ca, in timp ce Liviu Dragnea „se lupta cu Justitia”, iar Tudorel Toader cu „fantomele”, profesorii nu isi primesc salariile. Aceasta solicita public revenirea la sistemul de plata al salariilor prin autoritati locale si ii cere si ministrului…

- Constituirea unei comisii parlamentare de ancheta privind activitatea SPP este un demers politicianist, pentru ca activitatea acestei institutii putea fi analizata fara probleme in Comisiile de aparare, a declarat joi la Palatul Cotroceni presedintele Klaus Iohannis. Intrebat cum comenteaza…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca s-a intalnit joi cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, și ca le-a transmis nemultumirea privind noul scandal legat de Justiție. „Am primit pe doamna prim-ministru Dancila si pe domnul presedinte Dragnea…

- Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului se reunesc in sedinta, joi, si au ca punct principal pe ordinea de zi infiintarea Comisiei speciale de ancheta privind activitatea directorului Serviciului de Protectie si Paza (SPP), Lucian Pahontu, informeaza news.ro.Liderul PSD,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va trebui ca la un moment dat sa vina in fata Parlamentului si sa prezinte un raport, a declarat luni presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. Intrebat, la sediul PSD, daca ministrul Justitiei l-a informat ca in maximum o luna…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat convocarea unei reuniuni a Comitetului Executiv National miercurea viitoare, aceasta fiind precedata de un Birou Permanent National al partidului care va avea loc luni. Dragnea a dezmintit existenta „unor executii” in PSD, anuntate de „prosti” pe „tot felul…

- Parlamentarii vor lua cu 2.000 de lei mai mult pentru sumele forfetare, in 2018, dupa majorarea indemnizațiilor, prin modificarea salariului minim pe economie și trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat. Liderul PSD Liviu Dragnea, președinte al Camerei Deputaților, a spus ca din acești bani…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat vineri ca saptamana viitoare va avea loc un nou CEx. Intrebat daca va trece la „execuții” in PSD, Liviu Dragnea a avut o reacție incredibila.„Cex-ul o sa-l facem miercuri și cand o sa termin conferința de presa o sa plece anunțurile catre membrii CEx-ului.”,…

- "Romanii cu contracte part-time vin cu bani de-acasa ca sa-și plateasca obligațiile fiscale" Liderul grupului parlamentar al PNL din Senatul Romaniei, Iulian Dumitrescu (foto), cere șefilor partidelor aflate la putere, Liviu Dragnea și Calin Popescu-Tariceanu, sa respinga ordonanța care ii face pe romanii…

- Disputa din Parlament dintre PNL și PSD da naștere unor izbucniri nervoase. Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a avut o astfel de izbucnire, dupa un discurs al Ralucai Turcan.In plenul reunit al Senatului și Camerei Deputaților se discuta despre formarea unei Comisii de ancheta…

- Proiectul de lege inițiat de președinții celor doua Camere, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu a fost amanat din nou, la Senat, in comisia de buget-finanțe, unde urma sa primeasca aviz. Liderul PSD Liviu Dragnea a explicat ca amanarea tine de faptul ca se poarta discutii privind infiintarea prin…

- Presedintele Comisiei de aparare a Senatului, Marcel Vela, a anuntat luni ca liderul PSD, Liviu Dragnea, este invitat sa prezinte saptamana viitoare in acest for motivele pentru care unii demnitari au renuntat la serviciile SPP. La audieri vor fi invitați și premierul Viorica Dancila, și vicepremierul…

- Noua sesiune parlamentara vine cu mai multe provocari pentru coaliția PSD-ALDE. Cei de la Putere au anunțat proiecte ambițioase, in acest an: Legea pensiilor, Fondul Suveran de Dezvoltare, Codul Administrativ, legea parteneriatului public-privat, care ar modifica legislația actuala in mare parte și…

- Darius Vâlcov nu detine o functie de conducere în partid iar experienta lui economico-financiara este foarte buna pentru România, a declarat, miercuri, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al social-democratilor, referindu-se la respectarea criteriilor de integritate…

- Liderul PSD Liviu Dragnea spune ca numirea lui Darius Valcov, fost ministru delegat pentru buget și al finanțelor publice, judecat in doua dosare de corupție, in funcția de consilier al premierului Viorica Dancila nu este o surpriza, intrucat acesta este „un om de o valoare rara”, care a contribuit…

- Raluca Turcan, prim-vicepresedintele PNL, a facut apel, luni, in plenul Parlamentului, la opozitie si minoritati sa nu voteze guvernul Dancila, sa nu lase „paranoia lui Liviu Dragnea sa distruga complet Romania”.Raluca Turcan a criticat cea de-a patra propunere pentru functia de prim-ministru…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a spus in plenul Parlamentului, ca "prin noul Guvern Dragnea, domnul Liviu Pop de la Maramures pare sa fi fost inlocuit tocmai cu varul sau de la Suceava", facand astfel trimitere la greselile gramaticale ale celor doi. Aceasta i-a transmis Vioricai Dancila ca,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni, in plenul Parlamentului, reunit pentru a se pronunta prin vot asupra investirii Guvernului Dancila, ca premierul desemnat Viorica Dancila are avantajul ca a stat 9 ani departe de politica interna. „Doamna Dancila are avantajul ca a stat 9 ani…

- Grupurile parlamentare ale UDMR se vor reuni luni, în sedinta, înaintea sedintei comune a Senatului si Camerei Deputatilor pentru votul de învestitura a noului Guvern. Informatia a fost confirmata pentru AGERPRES de liderul deputatilor UDMR, Korodi Attila. Martea trecuta,…

- Al treilea guvern PSD-ALDE isi testeaza sustinerea in Parlament Parlamentarii au fost convocati, luni, in sesiune extraordinara, pentru a da votul de investitura guvernului Viorica Dancila, UDMR fiind singura formatiune politica parlamentara care nu a decis cum va vota. Membrii conducerilor celor…

- Viorica Dancila Parlamentarii au fost convocati, luni, in sesiune extraordinara, pentru a da votul de investitura guvernului Viorica Dancila, UDMR fiind singura formatiune politica parlamentara care nu a decis cum va vota. Membrii conducerilor celor doua Camere ale Parlamentului au decis ca audierile…

- Kelemen Hunor a facut o declarație șoc sambata seara, la Targu Mures, in cadrul aniversarii a 15 ani de la infiintarea Conferintei Tineretului Maghiar. Potrivit presedintelui UDMR, noul program de guvernare arata „de parca ar fi scris in Ministerul Agriculturii, printre doua beri”. Liderul UDMR a declarat…

- Liderul social-democratilor Liviu Dragnea a declarat, la intrarea la sedinta CEX a PSD în care se bat în cuie numele ministrilor din cabinetul Viorica Dancila, ca nu va fi "niciun ministru cu probleme de integritate" pe lista de nominalizari.

- Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au fost convocate pentru vineri, la ora 15.00, pentru a stabili calendarul audierilor in comisii a ministrilor Cabinetului condus de Viorica Dancila. Dupa sedinta Comitetului Executiv National (CExN) a PSD, programata sa inceapa…

- Dupa sedinta Comitetului Executiv National (CExN) a PSD, programata sa inceapa vineri la ora 11.00 si in care va fi decisa componenta Guvernului, Viorica Dancila ar urma sa depuna la Parlament lista ministrilor. De la ora 15.00, este programata sedinta Birourilor Permanente Reunite, in care…

- Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au fost convocate pentru vineri, la ora 15.00, pentru a stabili calendarul audierilor in comisii a ministrilor Cabinetului condus de Viorica Dancila, transmite News.ro . Dupa sedinta Comitetului Executiv National (CExN) a PSD, programata…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, a declarat, joi, într-o conferinta de presa, ca cere public demisia presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, ca urmare a scrisorii pe care au trimis-o miercuri Comisiei Europene, ca raspuns…

- Liviu Dragnea, liderul PSD, a spus ieri ca a cerut amanarea termenului de depunere a formularului 600 de la 31 ianuarie la 1 martie. Problema este ca el a cerut aceasta amanare unui guvern care inca nu exista si care ar urma sa se intalneasca intr-o sedinta pe 31 ianuarie, deadline-ul in vigoare…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a marturisit, luni, la insistențele presei, ca a urmarit cateva episoade din serialul „Suleiman Magnificul”, și l-a atacat pe europarlamentarul Catalin Ivan, care afirma ca președintele PSD ar fi suspendat o sedinta de partid pentru acest lucru. „Am auzit un baiat foarte…

- Votul pentru investirea noului Guvern programat la 29 ianuarie Negocierile interne din PSD privind componenta noului guvern ar urma sa se încheie luni dupa-amiaza, la sedinta Comitetului Executiv National al partidului, dupa care vom afla numele ministrilor propusi sa faca parte din…

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD este convocata luni, de la ora 16.00, pentru a stabili componenta noului Executiv condus de premierul desemnat Viorica Dancila. Surse politice au precizat pentru Agerpres ca structura viitorului Cabinet nu va fi modificata. …

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe Viorica Dancila…

- “Președintele a ales stabilitatea, in ciuda presiunilor partidelor din opoziție și a altora de a refuza propunerea PSD-ului și ii mulțumim pentru asta și apreciem in mod deosebit”, a declarat Liviu Dragnea miercuri seara, la scurt timp dupa anunțul facut de Klaus Iohannis privind nominalizarea Vioricai…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i a prezentat sefului statului Klaus Iohannis, in mod oficial si direct, propunerea social democratilor pentru functia de premier europarlamentarul Viorica Dancila, informeaza Agerpres.ro. I am prezentat presedintelui in mod…

- Liviu Dragnea a precizat ca acest subiect a fost discutat in sedinta Comitetului Executiv al PSD in care a fost nominalizata Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru. Liderul PSD a mentionat ca propunerea ii apartine. ”Eu am propus o modificare legislativa ca secretarii de stat…

- "Legea pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 instituie un nou tip de unitati de invatamant preuniversitar, invatamantul agricol preuniversitar. Aceste noi reglementari impun, insa, o reanalizare de catre Parlament atat sub aspectul corelarii acestora cu actualele…

- Turcan: PNL a contestat la CCR modificarile aduse Legii ANI PNL a depus la Curtea Constitutionala sesizarea privind modificarile la Legea Agentiei Nationale de Integritate (ANI), a declarat, miercuri, liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan, cerand societatii sa “strige din rasputeri” demisia lui…