Guvernul se pregateste sa modifice Legea responsabilitatii fiscal-bugetare deoarece nu se poate incadra in limitele de deficit prevazute de regulamentul Comisiei Europene, a declarat, miercuri, prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan. Ea a mentionat ca la Ministerul Finantelor se afla in dezbatere publica un proiect de modificare a Legii responsabilitatii fiscale care da posibilitatea "sa se umble" la cheltuielile institutiilor care au produs devieri de la deficit, iar administratiile publice locale vor avea de suferit. "Atrag atentia asupra unui proiect de lege care se afla, in momentul de fata,…