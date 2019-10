Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, anunta ca PSD va participa la sedinta de investitura a noului guvern doar daca partidele din opozitie vor asigura cvorumul, in cazul in care acest lucru nu se va intampla social-democratii considerand ca "nu are rost" sa participe. Ciolacu spune ca PSD…

- Klaus Iohannis l-a nominalizat pe presedintele PNL, Ludovic Orban, prim-ministru. Liderul liberal urmeaza sa-si formeze echipa de ministri si sa duca negocieri cu celelalte partide pentru a avea majoritate in Parlament la votul de investire.

- " Pozitia PNL este foarte clara in acest moment. Noi sustinem revenirea la popor. Suntem pentru alegerile anticipate. In cazul in care nu va fi posibil, in care presedintele ne va solicita suntem pregatiti sa ne asumam guvernarea in jurul PNL", a declarat Orban, dupa consultarile de la Cotroceni.…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a explicat ca susține varianta anticipatelor, dar in cazul in care nu se ajunge la un consens, atunci PNL iși va asuma guvernarea. Orban a explicat ca PNL dorește un guvern suplu cu 15-16 ministere și va negocia cu toate forțele politice care au votat pentru caderea guvernului…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, la Digi 24, ca isi doreste un ritm rapid al consultarilor pentru ca viitorul guvern sa primeasca cat mai rapid votul Parlamentului. Tariceanu considera ca alegerile anticipate nu sunt o solutie si crede ca exista cateva probleme majore, legate…

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, ii acuza pe presedintii Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, si Uniunii Salvati Romania (USR), Dan Barna, ca "au aruncat tara in haos". El a declarat, pentru AGERPRES, ca unul dintre ei isi doreste sa fie premier, iar celalalt…

- Liderul deputaților PNL Raluca Turcan cere instituțiilor statului sa se mobilizeze și sa puna capat dezmațului pe bani public, de care, spune ea, se face vinovat PSD. Ieșirea lui Turcan vine dupa ce mandatul lui Octavian Goga nu a putut fi vacantat astfel incat opoziția sa mai obțina un vot la moțiunea…