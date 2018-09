Turcan: Consens pe scena politică. PSD a validat "Evenimentele recente ne arata din nou ca PSD e un partid incapabil sa se reformeze. Cat de mare trebuie sa fie dezastrul provocat de Liviu Dragnea si de cel de-al treilea Guvern personal al domniei sale ca PSD sa ia masuri?", a scris Turcan, duminica pe Facebook. Potrivit acesteia, lideri importanti ai PSD au confirmat afirmatiile sale in ceea ce priveste abuzurile si incompetenta actualei guvernari. "Observam totusi ca discursul Opozitiei a fost validat din interiorul PSD. Tot ce am sustinut cu privire la abuzurile si incompetenta acestei guvernari a fost confirmat de declaratiile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

