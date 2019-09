Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratii se reunesc, miercuri seara, incepand cu ora 18.00, la sediul central din Kiseleff, pentru a stabili planul, in urma unei posibile decizii in favoarea lor, la Curtea Constitutionala, pe numirea ministrilor interimari. Liderii PSD spera intr-o victorie a Guvernului, la CCR, care va duce…

- „Felicitari domnului Teodor Melescanu pentru alegerea in functia de presedinte al Senatului Romaniei!”-a scris Viorica Dancila pe Facebook, dupa ce, prin repetarea votului, candidatul propus de PSD a ieșit victorios. ”Votul de astazi certifica faptul ca PSD are in continuare majoritate in Parlament…

- Saptamâna viitoare este decisiva pentru viitorul Guvernului Dancila. Este pentru prima data când Opoziția are o șansa reala sa demita Executivul printr-o moțiune de cenzura. În același timp, Viorica Dancila și PSD nu au reușit sa adune o majoritate și evita votul în Parlament…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat joi, intr-o declarație de presa la Palatul Cotroceni, ca respinge categoric propunerile facute de premierul Viorica Dancila pentru miniștrii interimari. Drept urmare, Klaus Iohannis o trimite pe Viorica Dancila in Parlament pentru votul de validare. “Criza in care…

- Viorica Dancila a spus, vineri, 30 august, la Constanța, ca nu iși va da demisia de la conducerea Executivului. „Vom merge in Parlament. Vom merge cu o formula de Guvern. Daca acea formula va cadea, Guvernul nu va cadea, avem rabdare, suntem oameni calmi, echilibrați, poate obținem consens",…

- Vicepresedintele PSD Florin Iordache a declarat, miercuri, intr-o interventie telefonica la Digi24, ca PSD va lua o decizie la sfarsitul acestei saptamani, cand este programata o sedinta a Comitetului Executiv la mare, dar a spus ca probabil premierul Viorica Dancila va veni cu o formula de guvern in…

- Deputatul minoritații germane, Ovidiu Ganț, a transmis, miercuri, intr-o postare pe Facebook, ca nu va negocia cu premierul Viorica Dancila o eventuala susținere a cabinetului in Parlament. „Refuz sa discut cu aceasta persoana care a tolerat atacurile cele mai mizerabile lansate la adresa minoritații…

- Viorica Dancila a anunțat ca Guvernul lucreaza la masuri pentru votul in Diaspora, precum prelungirea duratei votului pe mai mai multe zile și extinderea votului prin corespondența. Premierul a precizat ca s-ar bucura daca președintele Klaus Iohannis și Opoziția ar avea un proiect de lege concret,…