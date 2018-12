Turcan, apel către Tăriceanu: O lovitură năpraznică "Fac aceasta solicitare avand in vedere ca Pilonul 2 de pensii a fost creat in mandatul de prim-ministru al lui Calin Popescu-Tariceanu. La acel moment, domnul Tariceanu stia bine ca fara Pilonul 2 de pensii, dupa anul 2030, nivelul pensiilor asigurate de stat nu va putea raspunde asteptarilor pentru existenta unor pensii decente. Speram ca domnul Tariceanu nu s-a razgandit doar de dragul functiilor detinute astazi sau de teama ca ar putea fi scos de la guvernare si inlocuit cu altii sau ca ar putea fi votata solicitarea DNA pentru inceperea urmaririi penale. In aceasta seara, Guvernul intentioneaza… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

