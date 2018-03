Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Finantelor din Cabinetul Tudose va conduce, mai nou, Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Ionut Misa ii succede in functie Mirelei Calugareanu, postura de presedinte ANAF conferindu-i si rang de secretar de stat. In cursul acestei zile, Eugen Teodorovici confirma ca l-a propus…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a reluat marti seara ideea potrivit careia evazionistii nu ar rebui sa mearga la inchisoare, dar sa plateasca intreg prejudiciul adus statului. Pentru asta, ar trebui insa schimbata Ordonanta 241 privind evaziunea fiscala, dar si anumite prevederi din Codul penal,…

- De duminica, 1 aprilie 2018, se aplica noua prevedere din Codul de procedura fiscala, prin care agentiile judetene ale finantelor publice preiau administrarea obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, inclusiv de sediile secundare ale acestora. In prezent, competenta administrarii…

- In mai putin de o saptamana, programul de stat „Prima Casa” urmeaza sa devina functional, anunta autoritatile. Astfel, din 26 martie, cetatenii pot depune cereri de finantare la bancile care au semnat contracte de colaborare cu Ministerul Finantelor si Organizatia pentru Dezvoltarea Intreprinderilor…

- O noua extragere din cadrul loteriei bonurilor fiscale, loteria organizata de Ministerul Finanțelor, a avut loc duminica, 18 martie. In urma extragerii televizate in direct, bonurile fiscale emise in data de 22 februarie 2018, cu o valoare de 969 lei, au fost desemnate castigatoare la extragerea Loteriei…

- Educatia financiara are un rol important la nivel national, in conditiile in care populatia Romaniei are un nivel foarte scazut al acesteia, iar creditele pot fi percepute ca fiind donatii, pentru ca debitorii nu le-au inteles, sustine Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei.…

- Parlamentul este „primul de la care trebuie inceputa educatia financiara”, a declarat vineri ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, mentionand ca administratia publica „este imbatranita”.

- „Un alt punct aprobat este un memorandum care, spunem noi, va aduce modificari importante și o schimbare poate de paradigma”, a declarat Eugen Teodorovici. „Va dau un exemplu concret. Am avut, ca orice instituție publica, nevoie sa contractam anumite servicii de transport aerian. Am constatat o situație…

- Companiile cu capital de stat vor fi obligate sa participe la procedurile de achizitii publice, a anuntat joi ministrul finantelor, Eugen Teodorovici. De asemenea, autoritatile contractante vor avea obligatia de a trimite companiilor de stat invitatii de participare la licitatii. In acest sens, Guvernul…

- „Drepturile de autor“ nu mai au regim de venituri independente Ministerul Finantelor a publicat pe site-ul propriu un amplu proiect de ordonanta de urgenta care modifica regimul unor impozite pe venit si contributii de asigurari, stabilind, totodata, un regim nou pentru mai multe declaratii, unite intr-o…

- ♦ Ministerul Finantelor a publicat pe site-ul propriu un amplu proiect de ordonanta de urgenta care modifica regimul unor impozite pe venit si contributii de asigurari, stabilind, totodata, un regim nou pentru mai multe declaratii, unite intr-o „declaratie unica”. Potrivit proiectului…

- Ministerul Finantelor a publicat in dezbatere publica proiectul Ordonantei care aduce modificari Codului Fiscal pentru cuprinderea reglementarilor privind depunerea Declaratiei Unice, document care aduce o serie de completari declaratiilor facute pana acum de premierul Viorica Dancila si de ministrul…

- Scriitorii, jurnaliștii, artiștii, graficienii și toți cei care sunt platiți pe drepturi de autor (DDA) vor avea posibilitatea de a opta daca mai platesc contribuții sociale, acestea urmand sa devina facultative, potrivit proiectului prin care Ministerul Finanțelor vrea sa introduca formularul care…

- ”Crize care sa afecteze atat de mult Romania nu vor fi, asta sigur. Sigur! Cei care sunt in aceasta zona economica pot zice: Domnule, nu ai cum sa spui tu sigur. Eu spun ca nu vor fi. In al doilea rand, statul va asigura partea de pensii, deci partea de venituri pentru populatie. Repet, nu are cum”,…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri, intr o conferinta de presa, la Targoviste, ca acea expresie "formularele online se depun la etajul 2" nu era o gluma, ci era chiar o realitate, conform RomaniaTV.net. Ministrul a fost intrebat de jurnalisti daca se va investi in sistemul informatic…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat marti ca inspectorii ANAF nu se pot plange atat timp cat stau in spatele ghiseurilor, fiind obligati sa gaseasca si sa propuna solutii pentru rezolvarea problemelor contribuabililor.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a precizat marti ca in privinta legii pentru infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI) mai sunt de clarificat cateva aspecte de ordin tehnic cu reprezentantii Eurostat si ca urmeaza sa vina in Parlament cu eventuale amendamente care sa…

- Presedintele Blocului National Sindical (BNS), Dumitru Costin, a declarat marti, in cadrul unei mese rotunde organizate la Bistrita de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii, ca "miscarea sindicala" este obligata sa continue "batalia" privind reforma fiscala la CCR, avand…

- In conformitate cu H.C.L. nr.39/2018, Municipiul Sebeș scutește de la plata creanțelor fiscale accesorii (majorari/penalitați de intarziere) contribuabilii – persoane fizice, care indeplinesc cumulativ urmatoarele condiții: a) achita/au achitat integral, pana la data de 31.05.2018, toate obligațiile…

- Senat: Posturile din Educatie, deblocate Senatul a adoptat, miercuri, OUG 90/2017 privind unele masuri pentru limitarea cheltuielilor publice in vederea respectarii tintei de deficit de sub 3% din PIB, admitand un amendament potrivit caruia posturile din Educatie sunt exceptate de la prevederile impuse…

- Antreprenorii mici si mijlocii se tem ca aplicand prevederile revolutiei fiscale vor fi nevoiti, in scurt timp, sa isi concedieze parte dintre angajati si chiar sa isi inchida firmele. Chiar daca Parlamentul nu a adoptat inca OUG revolutiei fiscale, 7 din 10 IMM-uri au realizat deja transferul…

- Bonurile in valoare de 501 lei emise la 30 ianuarie au iesit castigatoare la a doua extragere lunara din acest an a loteriei fiscale, fondul total de premiere, de un milion de lei, fiind impartit la maxim 100 de persoane. Ministerul Finantelor a organizat duminica a doua extragere lunara a loteriei…

- Ministrul Finantelor: Cei afectati de schimbarile fiscale isi vor putea recupera banii platiti in plus Persoanele care au platit, in ianuarie si februarie, sume in plus dupa aplicarea noilor masuri fiscale vor putea depune declaratii rectificative astfel incat sa-si recupereze aceste sume, a precizat…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca au fost identificate mai multe solutii pentru formularul 600, mentionand ca in viitor vor fi un singur formular si o singura plata, in semestrul al doilea a anului, "bazata efectiv pe cifre reale". "În momentul în care am fost învestită,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a recunoscut marti ca exista „cateva spețe” in care viitoarele mame ar putea pierde bani la indemnizatia a copilului, in urma recentelor modificari legislative, dar acestea vor fi rezolvate joi, in sedinta saptamanala a guvernului, scrie economica.net.…

- Ministerul Finantelor nu vrea sa impoziteze Biserica, dar cauta solutii de finantare pentru zona sociala, in conditiile in Romania are o situatie neplacuta pe aceasta zona, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, dupa discutiile din Comisia de buget finante din Senat.

- Persoanele aflate in concediu maternal ar putea sa plateasca in prezent contributii mai mari din cauza ultimelor modificari legislative, dar institutiile implicate discuta si vor gasi o solutie pentru aceste cazuri, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, dupa discutiile din Comisia…

- Organele de control vor fi obligate, prin noua lege a prevenirii, sa ii pasuiasca de la amenzi pe cei care fac anumite greșeli. Firmele prinse pe picior greșit de ANAF vor fi pasuite de la plata unor amenzi iar inspectorii vor fi obligați sa le explice celor responsabili ce trebuie sa repare. Daca in…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri, referitor la cresterea dobanzii de referinta de catre Banca Nationala a Romaniei (BNR), ca orice crestere din aceasta zona este de luat in seama, iar ingrijorarea e in functie de impactul pe care il poate avea. El a explicat ca, in ceea ce…

- Valul de modificari fiscale intrate in vigoare la inceputul anului lovește dur in mediul economic privat. Cele mai afectate sunt IMM-urile, unde au inceput concedierile masive și inchiderile de afaceri. Revoluția fiscala a creat haos in sistemul de salarizare. Ministrul Muncii a vorbit doar despre ce…

- Ministerul de Finante lucreaza la o forma simplificata a Formularului 600 Eugen Teodorovici. Foto: gov.ro. Specialistii din Ministerul Finantelor lucreaza la o forma simplificata a Formularului 600, dupa ce în sedinta de guvern de ieri s-a decis amânarea termenului de depunere a…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine ca va gasi o solutie pentru persoanele care au depus deja Formularul 600 la ANAF, astfel incat acestea sa nu se mai intoarca la Fisc pentru a completa alte documente. Teodorovici a amintit joi, la Tulcea, in timpul unei conferinte…

- Teodorovici a raspuns astfel afirmatiilor fostului premier Victor Ponta, care a sustinut ca Darius Valcov, care a detinut portofoliul Finantelor, va lua deciziile economice in Guvern."Eu, cu Darius, am lucrat foarte bine cand eram ministru al Fondurilor Europene si dansul era ministru al…

- Eugen Teodorovici aduce in discutie experienta vasta in Ministerul Finantelor pe care o are Misa cand lasa sa se intrevada ca fostul ministru ar putea sa lucreze alaturi de el. Chiar daca multi nu au uitat ca l-a criticat – si nu o data- pe predecesorul sau de la sefia Ministerului de Finante, ba chiar…

- Este oficial. Ministerul Finantelor pregateste o ordonanța de urgența pentru a anula depunerea Deciziei 600. Anuntut a fost facut marti dimineata, de catre ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Potrivit ministrului, Declaratia 600 nu isi are rostul. „Voi pregati o OUG pentru a anula depunerea Deciziei…

- In vederea reducerii gradului de incarcare a contribuabililor cu documente primite de la organul fiscal, legiuitorul a dorit ca inștiințarile privind stingerea obligaților fiscale sa nu mai fie comunicate tuturor contribuabililor, ci numai celor care opteaza pentru acest serviciu. „Avand in vedere faptul…

- Senatorul PSD, Eugen Teodorovici, propus pentru functia de ministru al Finantelor, a declarat ca la ministerul pe care il va conduce va lua "ce masuri se justifica", mentionand ca o comunicare mai buna va duce la solutii mai bune.Intrebat daca are mana libera sa adopte ce masuri doreste la…

- Social-democratul Eugen Teodorovici, presedinte al comisiei de buget-finante din Senat, a fost propus pentru a fi noul ministru de Finante, in Guvernul Dancila, luandu-i locul lui Ionut Misa. In cazul in care va fi acceptat, el va avea pe masa mai multe proiecte asupra carora s-a aratat a fi impotriva.

- Din funcția de presedinte al Comisiei pentru buget din Senat, Eugen Teodorovici a fost unul dintre cei mai vehemenți critici a masurilor fiscale aprobate anul trecut de Guvern și care au bulversat mediul de afaceri. Acum, Teodorovici va ocupa, di nou, fotoliu de ministru al Finanțelor și va trebui sa…

- Ionut Misa, ministrul Finantelor, care va fi inlocuit cu Eugen Teodorovici in Guvernul Dancila, a declarat, dupa sedinta CEx PSD, ca decizia a fost una politica si i-a urat succes colegului sau care va prelua portofoliul. Anul 2017 s-a incheiat cu un deficit de 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88%…

- Oamenii de afaceri critica bonusurile pentru angajații ANAF. Ordonanta de urgenta prin care angajatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) pot primi 15% din sumele obtinute in urma controalelor nu este constitutionala si va duce la abuzuri asupra contribuabililor, a declarat, marti, Florin…

- Așa cum precizeaza Ministerul Finanțelor, acest demers urmarește stimularea angajaților fiscali sa ramana in sistem, asta dupa ce doar in prima jumatate a anului 2017, peste 1000 de angajați ANAF au demisionat. „Incepand cu anul 2018, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin infiintarea…