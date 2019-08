Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 32 de ani din Bulgaria a fost prins, in timp ce incerca sa intre in Romania prin punctul de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse, avand asupra sa un pistol cu gaze și 12 cartușe. Tanarul este cercetat penal pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor si contrabanda calificata. Cetațeanul…

- Calatorie finalizata la inchisoare pentru un cetațean sarb in varsta de 53 de ani, in zona de competența a polițiștilor de frontiera din Moravița. El a incercat sa treaca ilegal granița din Serbia in Romania, insa a fost detectat cu aparatura de termoviziune. In momentul in care l-au prins, polițiștii…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au depistat un cetatean polonez care a incercat sa intre ilegal in Romania, folosindu-se de un pasaport emis de autoritatile din Polonia pe numele altei persoane. In data de 29.07.2019 in jurul orei 04.00, la Punctul de Trecere al Frontierei Giurgiu s-a prezentat…

- La data de 8 iulie curent, in jurul orei 15:00, la nivelul Sectorului Poliției de Frontiera Frasinești a parvenit un apel din partea unui localnic, precum ca in localitate a fost observat un barbat necunoscut cu o geanta in spate, fapt ce a dat de banuit. Acesta se deplasa cu o bicicleta dinspre satul…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Nadlac – Nagylak, judetul Arad, au depistat o femeie, cetatean roman, care a incercat sa-si scoata ilegal din tara fiul, in varsta de 10 ani, ascuns sub rochie. In data de 23.06.2019, in jurul orelor 11.00, la P.T.F Nadlac…

- Politistii de frontiera au depistat trei cetateni din Kosovo care au incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia, pe jos, pe la frontiera verde. Seara trecuta, in jurul orei 19.30, polițiștii au depistat cu ajutorul Sistemului cu termoviziune, la aproximativ 200 de metri de linia de frontiera, trei…

- In urma investigațiilor efectuate de catre polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și cei din cadrul Poliției Municipiului Gherla, joi, 30 mai, a fost depistat un barbat care deținea și oferea spre vanzare, fara drept, arbalete. Cel in cauza, un barbat, de 71 de ani,…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Bechet I.T.P.F. Giurgiu au depistat cinci cetateni din Siria si Irak, care au incercat sa intre ilegal in tara, ascunsi intr un camion incarcat cu seminte de floarea soarelui, condus de un cetatean sarb.Potrivit unui comunicat transmis de Politia de Frontiera,…