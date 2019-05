Stiri pe aceeasi tema

- La data de 14 mai 2019, in jurul orei 17.00, la intersecția strazilor Iuliu Maniu cu strada Transilvaniei din Aiud, un tanar de 32 de ani, din Aiud, in timp ce conducea o autoutilitara, nu a acordat prioritate de trecere unei alte autoutilitare, condusa de un tanar de 26 de ani, din Alba Iulia, intrand…

- La data de 14 mai 2019, in jurul orei 11,15, pe strada Ion Creanga din municipiul Aiud, un barbat de 57 de ani, din Aiud, in timp ce conducea un autoturism, nu s-a asigurat corespunzator la efectuarea unei manevre de mers inapoi, imprejurare in care a acroșat-o pe o femeie de 70 de ani, din […] The…

- Un barbat a decedat in drum spre spital dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier in s. Cobusca Noua, Anenii Noi. Potrivit primelor informații, poliția a stabilit ca automobilul de marca Renault Cango la volanul caruia se afla un barbat de 54 ani, ieșind de pe drum adiacent s-a tamponat lateral…

- Dosar penal pentru un șofer din Timișoara, depistat de polițiști in timp ce conducea cu permisul suspendat La data de 2 mai 2019, in jurul orei 17.30, in timp ce acționau pe DN 1, polițiștii Serviciului Rutier Alba au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 64 de ani, din municipiul…

- Noaptea trecuta, s-au auzit focuri de arma in Pitesti. Polițiștii incercau sa opreasca trei barbați care au dat o spargere la un depozit. Firma era in faliment și de aceea nu existau camere de supraveghere sau paznici in zona. Totuși, in cladire se aflau mai multe bunuri, iar hotii chiar au reusit sa…

- Un tanar de 24 de ani din Olt s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus pe un drum public din Valcea o masina neinmatriculata si a incercat sa fuga de politisti, au informat, vineri, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, scrie Agerpres. Potrivit sursei citate, tanarul…

- Polițiștii clujeni cerceteaza acum un barbat, din Cluj-Napoca, dupa ce acesta a fost depistat in trafic la volanul unui autoturism, deși avea dreptul de a conduce suspendat.Astfel, la data de 14 februarie a.c., in jurul orei 15.40, politistii Biroului Rutier Cluj-Napoca au depistat un barbat de 36 de…

- Cinci persoane, intre care doua fetite de 4 ani si o femeie gravida, au fost victimele unui accident de circulatie care a avut loc sambata pe DN 66, in zona localitatii Banita din judetul Hunedoara. Este vorba de doua familii, rude intre ele, care mergeau la manastirea Prislop.