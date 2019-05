Tupeu de șofer: prins în trafic de mai multe ori fără permis de conducere și băut la volan In data de 20 mai a.c., un barbat de 47 de ani, din Pauliș, a fost depistat in trafic, in timp ce conducea prin comuna un autoturism, fara a deține permis de conducere. Doua zile mai tarziu, a fost gasit in trafic de catre polițiști, la Ghioroc, in timp ce conducea un autoturism fiind sub […] The post Tupeu de șofer: prins in trafic de mai multe ori fara permis de conducere și baut la volan appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

