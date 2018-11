Stiri pe aceeasi tema

- Victor Micula, fiul magnatului bihorean Viorel Micula, a tinut sa fie primul care traverseaza cu masina Podul Centenarului din Oradea, dat in folosinta deocamdata doar pietonilor vineri, 30 noiembrie. Tanarul rebel, cunoscut pentru excentritatile sale, a postat apoi inregistrarea pe contul sau de Instagram.

- Simona Halep, numarul 1 WTA, a postat o fotografie, pe Instagram, alaturi de un tanar, care se afla in mașina sa. Speculațiile au incins internetul, insa nici pe departe baiatul nu este iubitul jucatoarei de tenis. Tanarul se numește Iotis și este unul dintre verii Simonei. Iotis este fiul lui Dumitru…

- Doi tineri casatoriți, a caror mașina s-a stricat in mijlocul drumului in timp ce mergeau la petrecerea de dupa nunta, au primit un ajutor nesperat din partea unor polițiști care patrulau in apropierea lor. Oamenii legii i-au escortat bucuroși pana la destinație. Vezi galeria foto + 3 + 3 Sian Chapman…

- Ghinion pentru un sofer din Capitala. Masina acestuia, parcata pe strada Florilor din sectorul Rascani, a luat foc in aceasta dimineata. Deocamdata nu stie stie care este cauza exacta. La fata locului au intervenit pompierii care au oprit extinderea focului.

- Camerele de luat vederi de la un targ de mașini din Suceava au surprins un hoț acționand in direct. Totul s-a intamplat pe 15 septembrie, in jurul orei 12.50. Barbatul se plimba printre mașini și a filat „prada”. Un barbat din Marginea și-a parcat mașina in zona și a comis doua erori: și-a lasat borseta…