Tunurile cu plasmă ar putea fi răspunsul la problema eficienţei reactoarelor de fuziune nucleară De aceasta data, oamenii de stiinta sustin ca au ajuns cu un pas mai aproape de idealul de a obtine in mod eficient energie din procesul de fuziune nucleara a atomilor de hidrogen (hidrogenul fiind cel mai raspandit element din Univers - practic un combustibil inepuizabil) in urma unui experiment futurist ce a inclus 18 tunuri cu plasma, scrie Agerpres. Aceste tunuri cu plasma sunt elemente cheie ale experimentului PLX (Plasma Liner Experiment) desfasurat in cadrul Laboratorului National Los Alamos din SUA. Acest experiment combina doua metode existente de fuziune a atomilor de hidrogen… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

