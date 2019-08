Stiri pe aceeasi tema

- Fostul luptator de K1 Ionuț Iftimoaie (41 de ani) e acuzat ca a intrat in posesia unei vile din Iași fara sa plateasca vreun leu și ca a incercat sa o valorifice cu 1,3 milioane de euro. Ionuț Iftimoaie și partenerii acestuia, Mitrița Alexa și Ionuț Buzelan, s-au angajat in 2008 sa achite 550.000 de…

- Libertatea aloca astazi spațiu ultimului episod din serialul dedicat lui Ionuț Iftimoaie, fost luptator K1, acum vedeta TV. In 2008, ex-sportivul moldovean a cumparat de la o batrana de 76 de ani, Iulia Juncu, o vila in centrul Iașiului plus terenul aferent, circa 1.000 de metri patrați. Iftimoaie și…

- Libertatea a prezentat in primul episod litigiul dintre Daniela Sgarcitu și Ionuț Iftimoaie. Femeia susține ca fostul luptator a cumparat o vila fara sa plateasca un leu și a incercat s-o vanda cu 1,3 milioane de euro, pagubind doi batrani din Iași. Astazi, fața in fața, Daniela Sgarcitu și Ionuț Iftimoaie…

- Liderul filialei municipale PNL Iasi, Marius Bodea, ii cere explicatii primarului Mihai Chirica privind averea acestuia, dupa ce edilul ar fi achizitionat un nou imobil, liberalul precizand ca ”ofensiva” imobiliara a edilului ar putea fi explicata prin ”derularea unor activitati netransparente”.Deputatul…

- Povestea incepe undeva in 2008, dar continua și astazi. Și chiar daca nu ar continua, ea este la fel de actuala prin faptul ca readuce in atenția opiniei publice o problema dureroasa: aceea a batranilor vulnerabili, vanați de rechinii imobiliari. In 2008, fostul luptator Ionuț Iftimoaie a cumparat,…

- Schimbul de replici dintre Alex Coita și Florin Vilnei a avut loc in direct la Romania TV. Politologul Alex Coita a rabufnit dupa ce a auzit de la Florin Vilnei ca polițiștii au respectat legea și ca nu au avut voie sa intervina in casa criminalului din Caracal, inainte de a avea mandat. Florin…

- John McEnroe, 60 de ani, fostul mare tenismen american, in prezent comentator la diverse posturi, a dezvaluit dialogul pe care l-a avut cu Patrick Mouratoglou, 49 de ani, antrenorul Serenei Williams (37 de ani, 9 WTA, chiar inainte de finala de la Wimbledon dintre Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) și…

- Lucrurile in Republica Moldova pot degenera in haos, in violențe, daca nu se acționeaza cu reținere, cu prudența la care cheama toți partenerii externi". In acest fel, jurnalistul Nicolae Negru comenteaza incidentul din aceasta dimineața de la Direcția nr. 6 a Inspectoratului Național de Investigații.