Tunisia/criză: Preşedintele Essebsi se întâlneşte cu reprezentanţii partidelor guvernamentale, sindicatelor şi patronatului Presedintele tunisian Beji Caid Essebsi se intalneste sambata cu reprezentantii partidelor guvernamentale, ai sindicatelor si ai patronatului din Tunisia pentru a analiza mijloacele de depasire a crizei agravate de masurile de austeritate si marcate de violente, transmite AFP.



In urma cu sase zile, in mai multe orase tunisiene au inceput proteste dupa intrarea in vigoare a bugetului pentru 2018, care prevede cresteri substantiale de preturi.



Protestele au degenerat apoi in violente, soldate cu moartea unui barbat in timpul unei manifestatii la Tebourba, oras situat la… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scumpirea carburantilor si a altor produse de baza si introducerea de noi taxe la inceputul acestui an au generat proteste violente in Tunisia, in trei zile consecutive, in capitala acestui stat si in cel putin alte patru orase, scrie Reuters, citeaza news.ro.Politistii au intervenit cu gaze…

- O persoana a murit, 50 de polițiști au fost raniți și peste 200 de persoane au fost arestat in doua nopți de proteste violente in Tunisia; proteste conduse de furia legata de creșterea...

- Un om a murit in conditii inca necunoscute in Tebourba, la sud de Tunis, unde au avut loc ciocniri luni noapte, a declarat marti Ministerul Sanatatii, in timp ce in multe orase tunisiene se desfasurau proteste. Zeci de persoane au fost arestate si cateva cladiri publice au fost deteriorate in timpul…

- Un om a murit in conditii inca necunoscute in Tebourba, la sud de Tunis, unde au avut loc ciocniri luni noapte, a declarat marti Ministerul Sanatatii, in timp ce in multe orase tunisiene se desfasurau proteste. Zeci de persoane au fost arestate si cateva cladiri publice au fost deteriorate in timpul…

- Un protestatar si-a pierdut viata luni, in orasul tunisian Tebourba, in urma ciocnirilor intre fortele de ordine si manifestantii impotriva cresterii preturilor si a taxelor, informeaza Reuters. Alti cinci oameni au fost raniti si transportati la spital, a relatat agentia de presa TAP, preluata de…

- Radu Herjeu amintește de protestele de la CNA, in care instituția era catalogata ca ”sclava a lui Dragnea”. ”Mai tineti minte iarna trecuta, cand cu protestele? CNA-ul e de rahat, vandutii, sclavii lui Dragnea, nenorocitii care nu vor sa inchida Antena 3 si RTV, DNA sa vina sa va ia, din…

- In ultimii doi ani, Romania se confrunta cu o criza acuta a forței de munca. Statisticile spun ca toate domeniile sunt afectate, dar cel mai mult – sectorul construcțiilor. Efectele se simt deja, dar ele vor deveni și mai greu de ignorat incepand de anul viitor, cand mai multe mari proiecte de infrastructura…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a reactionat la protestul medicilor de familie care sunt hotarati sa nu mai acorde retete, trimiteri sau concedii medicale. CNAS a cerut medicilor de familie sa fie responsabili fata de pacientii pe care ii au in ingrijire. Reprezentantii CNAS transmit asiguratilor…

- Manifestațiile anti-guvernamentale au izbucnit in cateva orașe din Iran, saptamana trecuta. Imaginile publicate in 28 decembrie aratau cateva sute de participanți. Ulterior, protestele s-au amplificat, iar polițiștii au raspuns cu gaze lacrimogene și tunuri de apa

- Liderul suprem iranian, Ayatollahul Ali Khamenei, a declarat marti ca "inamicii care s-au aliat" sunt responsabili pentru criza din tara, pe fondul protestelor violente care au provocat cel putin 22 de morti, relateaza site-ul BBC News.

- Cel putin zece persoane au fost ucise, luni, in timpul protestelor antiguvernamentale din Iran, astfel ca bilantul victimelor a ajuns la 12 morti de la izbucnirea conflictului, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- In ultimii 28 de ani, Romania a cunoscut (și) cateva proteste puternice, care vor ramane in istorie. Piața Universitații din 1990, Mineriada din Piața Victoriei din 1991 și Protestele anului 2017 din aceeași piața din fața Guvernului sunt cele mai semnificative. Politicienii, in apetitul lor pentru…

- Reprezentanții organizațiilor civice s-au intalnit cu premierul Mihai Tudose. Reprezentantii organizatiilor civice au precizat ca au avut catre premier trei solicitari: sesizarea Comisiei de la Venetia privind legile justitiei si in viitor asupra modificarii Codurilor penale, prorogarea aplicarii legilor…

- Prim-ministrul Mihai Tudose se intalneste miercuri, la ora 11,00, la Palatul Victoria, cu reprezentantii a 43 de organizatii civice, active in protestele de strada, care au cerut o discutie privind legile Justitiei si modificarile la codurile penale.

- Prim-ministrul Mihai Tudose se intalneste miercuri, la ora 11,00, la Palatul Victoria, cu reprezentantii a 43 de organizatii civice, active in protestele de strada, care au cerut o discutie privind legile Justitiei si modificarile la codurile penale.

- Prim-ministrul Mihai Tudose se intalneste miercuri, la ora 11,00, la Palatul Victoria, cu reprezentantii a 43 de organizatii civice, active in protestele de strada, care au cerut o discutie privind legile Justitiei si modificarile la codurile penale. Potrivit unei postari pe pagina de…

- Premierul Mihai Tudose se intalneste miercuri cu reprezentantii a 43 de organizatii civice, unele aflate la originea protestelor privind legislatia penala, care i-au solicitat o discutie pe tema legilor justitiei si a modificarilor codurilor penale.

- Prim-ministrul Mihai Tudose se va intalni miercuri, la ora 11,00, la Palatul Victoria, cu reprezentantii a 43 de organizatii civice, active in protestele de strada, care au cerut o discutie privind...

- Prim-ministrul Mihai Tudose se va intalni miercuri, la ora 11,00, la Palatul Victoria, cu reprezentantii a 43 de organizatii civice, active in protestele de strada, care au cerut o discutie privind legile Justitiei si modificarile la codurile penale. Potrivit unei postari pe pagina de…

- Cel puțin 6.700 de etnici rohingya, printre care 730 de copii sub cinci ani, au fost uciși numai in prima luna a campaniei militare desfașurate in vestul Myanmarului in perioada 25 august-25 septembrie, a estimat joi organizația Medici fara Frontiere (MSF), informeaza agenția de

- Conducerea Bancii Naționale a Moldovei (BNM) și reprezentanții Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova au discutat in cadrul unei intrevederi probleme din domeniul creditarii și reglementarii bancare. Potrivit unui comunicat al BNM, participanții au abordat și alte teme, precum…

- Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac a sustinut, luni, ca actiunea de duminica seara, din Piata Victoriei, a fost o una organziata pentru a-i face revenirea in viata politica a ”indecisului Dacian Ciolos”, iar PMP nu a fost acolo pentru ca nu a fost invitat.

- Un medic pediatru imunolog a izbucnit in lacrimi cand a povestit despre situația critica in care se afla aproape 100 de copii din cauza lipsei imunoglobulinei de pe piața medicamentelor din Romania. Intr-un interviu pentru Europa FM, medicul pediatru imunolog Alexis Cochino a inceput sa planga atunci…

- Conform surselor citate, datele celor trei zile de doliu national au fost stabilite marti seara intr-o intalnire desfasurata la Guvern, la care au participat reprezentantii mai multor institutii guvernamentale si cei ai Casei Regale. Potrivit unui comunicat al Executivului, reprezentantii…

- O femeie a murit din cauza lipsei de imunoglobulina la Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia. Reprezentanții unitații medicale susțin ca au trimis inca de pe data de 20 octombrie comanda de imunoglobulina, insa nu au primit nimic pana in momentul de fața. Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu…

- Premierul Mihai Tudose discuta cu reprezentantii sindicatelor din industria de aparare. Intalnirea are loc la Bran și survine in urma plamnului guvernamental de intarire puternica a armatei romane. La intalnire se discuta propuneri privind emiterea, modificarea, completarea și/sau armonizarea unor…

- Premierul Mihai Tudose se va intalni, vineri, cu reprezentanții sindicatelor din industria de aparare, au declarat, pentru AGERPRES, surse guvernamentale. Conform surselor citate, întâlnirea urmeaza sa aiba loc la Bran. AGERPRES/(AS — autor: Madalina Cerban, editor: Florin…

- De remarcat ca au lipsit sindicalistii, desi BNS si Cartel Alfa au anuntat ca si-au unit fortele cu mai multe grupari civice din tara care au incercat sa mobilizeze lumea sa iasa in strada. „Va dau 100 lei inapoi, numai sa scap de voi!", „Terminam ce am inceput in 1989", „Jos PSD" si „Cine a votat hotii?",…

- Patinoarul Arsenal se va deschide in acest an, pe 30 noiembrie, de la ora 17:00. Reprezentanții patinoarului au luat aceasta decizie Post-ul TARGOVIȘTE: A inceput montarea patinoarului Arsenal! Cand este programata deschiderea apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, acuza din nou DNA de modul in care instrumenteaza dosarele și spune ca instituția a devenit un instrument politic și face justiția selectiva. In ceea ce priveste o posibila revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, Tariceanu a spus ca este treaba ministrului…

- Vivalia Complex, apartamente din noua generație, ideale pentru investiții. Daca te intrebi care sunt avantajele Vivalia Complex, acestea sunt nenumarate insa principalul avantaj il reprezinta rata de amortizare a investiției. Ținand cont de atractivitatea uriașa a zonei in randul studenților,…

- Moneda unica europeana, care acum cativa ani era aproape echivalenta cu instabilitatea politica, iar existenta ei era pusa in pericol de riscurile economice, a devenit in prezent atractiva pentru investitorii care cauta plasamente sigure, relateaza Bloomberg. Atractivitatea euro se datorează parţial…

- Premierul a discutat si miercurea trecuta, la Guvern, cu o delegație a medicilor de familie care au protestat in Piața Victoriei. In urma intalnirii, Mihai Tudose a declarat ca "din pacate" acestia au dreptate, iar sistemul, care este foarte greoi si foarte birocratizat, i-a transformat in contabili.…

- Reprezentantii unei companii feroviare din Japonia si-au cerut scuze pentru un tren a plecat mai devreme cu 20 de secunde din gara decat era programat. Incidentul a avut loc pe linia care face legatura intre Capitala Japoniei, Tokyo, si orasul Tsukuba. Conducerea liniei Tsukuba Express a cerut „scuze…

- „Am venit din doua motive: pentru ajutorul pe care l-au acordat in rezolvarea cat mai multor situații specifice din cadrul sindicatelor pe care le reprezinta și pentru a-i asigura in continuare de toata deschiderea noastra in tot ceea ce inseamna dezvoltarea Romaniei și un trai mai bun pentru oameni.…

- USR lanseaza o initiativa cetateaneasca pentru modificarea legilor electorale, printre masurile propuse fiind eliminarea sau reducerea pragului electoral pentru toate tipurile de alegeri, precum si reducerea numarului necesar de semnaturi pentru inregistrarea unei candidaturi. Reprezentantii USR considera…

- Record istoric negativ pentru leu pe piata interbancara. La mai putin de o ora dupa ce BNR a afisat cursul de 4,6390 lei pentru un euro, pe piata interbancara valoarea monedei europene a atins pentru prima data in istorie valoarea de 4,6533 lei. Reprezentanții BNR spun insa ca nu trebuie sa ne ingrijoram.

- Deputatul PSD Arad Florin Tripa solicita demisia intregii conduceri a Consiliului Judetean Arad, conducere pe care o acuza de incompetenta. Parlamentarul aradean spune ca institutia condusa de liberalii Cionca, Bilcea si Boghicevici nu a depus la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice…

- O relație cu un Taur nu este neaparat ușoara. E genul de om de care te indragostești ușor, dar iremediabil. Vrea sa se știe ca ești a lui și va fi foarte gelos la orice banuiala. Deși nu pare și nici nu știe, Taurul este foarte posesiv. Vrea sa stranga, sa adune, atat oameni cat și persoane. Nimic nu…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat pe parlamentarii socail-democrati intr-o sedinta care va incepe la ora 14.30. Tema discutiei: modificarea Codului Fiscal, pe care, potrivit unor surse politice, premierul Mihai Tudose ezita sa o mai aplice prin ordonanta de urgenta. Sursele citate sustin ca sedinta…

- Conform reprezentantilor Circumscriptiei electorale comunale 54 din Pantelimon, un barbat in varsta de 42 de ani, reprezentantul PMP in sectia din Pantelimonul de Sus, a suferit, duminica dupa-amiaza, o criza de epilepsie. Reprezentantii biroului electoral au sunat la 112, iar la fata locului…

- Dupa ce interlopul moldovean, Vitalie Proca, a declarat in cadrul unei emisiuni televizate, ca președintele PD, Vladimir Plahotniuc, ar fi comandat asasinarea bancherului rus, Gherman Gorbunțov, reprezentanții formațiunii PN au organizat un protest in fața Procuraturii Generale. Aceștia solicita oamenilor…

- Conducerea PNL lanseaza o provocare mebrilor Executivului condus de premierul Mihai Tudose, aceea de demisiona daca va exista o scaderea a 100 de salarii in Romania din cauza masurilor fiscale luate de coaliția de guvernare, a anunțat vicepreședintele liberal, Florin Cițu. La randul sau, purtatorul…

- Din stocuri lipsesc grupele A2 pozitiv, B3 negativ si AB4 negativ. Reprezentantii centrului de Transfuzii au facut nenumarate apeluri catre populatie, insa numarul donatorilor este din ce in ce mai mic. Presedintele Consiliului Judetean Valcea a decis sa se implice in rezolvarea acestei probleme.…

- In nordul Irakului, in directia unui punct de frontiera cu Turcia, pe ruta unei conducte majore, aveau loc joi confruntari violente - cu recurgerea la artileria grea - intre combatanti kurzi si fortele guvernamentale irakiene, relateaza France Presse, conform agerpres.ro. Combatantii kurzi,…

- Cateva mii de persoane din sanatate participa la un miting, joi, in centrul Capitalei. Miercuri, liderii sindicali au avut discutii cu reprezentantii Guvernului, in urma carora s-ar fi decis ca salariile medicilor sa fie stabilite in functie de locul de munca, cum ar fi ATI sau policlinica, potrivit…

- Cu ocazia organizarii de catre AJOFM Satu Mare a Bursei Locurilor de Munca Inspectoratul de Poliție Județean va participa la aceasta acțiune. Evenimentul va avea loc vineri, 20 octombrie la Casa de Cultura a Sindicatelor. Reprezentanții instituției vor oferi consiliere pentru persoanele interesate de…