Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost ranite dupa ce un sofer beat a intrat cu masina in multumea care sarbatorea la Nabeul castigarea Ligii Campionilor Africii de catre echipa Esperance Tunis, relateaza...

- Patru persoane au fost ranite dupa ce un sofer beat a intrat cu masina in multumea care sarbatorea la Nabeul castigarea Ligii Campionilor Africii de catre echipa Esperance Tunis, relateaza L’Equipe. Mii...

- Presedintele Federatiei Moldovenesti de Fotbal sustine ca Manchester United va obtine victoria in meciul cu Juventus Torino din etapa a patra a grupelor Ligii Campionilor.Acum doua saptamani italienii s-au impus la limita in fata "diavolilor rosii" cu 1-0 .

- "Daca analizam acest meci, 4-0 este un scor dur, este mult", a afirmat Lucien Favre, antrenorul echipei germane de fotbal Borussia Dortmund, dupa ce echipa sa a surclasat-o pe Atletico Madrid, detinatoarea trofeului Europa League, miercuri, in deplasare, intr-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor…

- Carlo Ancelotti, antrenorul echipei italiene de fotbal SSC Napoli, la care evolueaza fundasul roman Vlad Chiriches, a laudat prestatia elevilor sai in partida incheiata la egalitate, 2-2, pe terenul formatiei franceze Paris Saint-Germain, miercuri seara, in Grupa C a Ligii Campionilor. …

- Nyon, 18 sep /Agerpres/ - Liverpool, finalista editiei trecute, a invins-o dramatic pe Paris Saint-Germain, cu scorul de 3-2, marti seara, pe teren propriu, in prima etapa a grupelor Ligii Campionilor la fotbal, gratie unui gol marcat in timpul aditional. ''Cormoranii''…

- Editia 2018/2019 a Ligii Campionilor la fotbal, care va debuta, marti, cu primele meciuri din faza grupelor, da posibilitatea cluburilor sa castige mai multi bani, premiile totale fiind de 1,95 miliarde euro, iar doar pentru participare recompensa este de 15,25 milioane euro, informeaza Agerpres. Victoria…

- Editia 2018/2019 a Ligii Campionilor la fotbal, care va debuta marti cu primele meciuri din faza grupelor, da posibilitatea cluburilor sa castige mai multi bani, premiile totale fiind de 1,95 miliarde euro, iar doar pentru participare recompensa este de 15,25 milioane euro, relateaza AS. Victoria este…