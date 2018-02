Stiri pe aceeasi tema

- Starea de urgenta, in vigoare in Tunisia dupa seria de atentate jihadiste din 2015, a fost prelungita cu o luna, a anuntat vineri presedintia tunisiana, citata de AFP. Seful statului, Beji Caid Essebsi, a decis sa prelungeasca aceasta masura exceptionala pana la 11 martie "dupa consultari cu seful…

- Declarația de azi a Parlamentului reprezinta cel mai impulsiv mesaj antirusesc lansat la nivel inalt in ultimii 25 de ani. Astfel a reacționat Igor Dodon dupa decizia majoritații parlamentare, noteaza Noi.md. Șeful statului a subliniat ca lucrurile nu pot fi forțate la maximum cu aceste mesaje radicale,…

- Președintele Maldivelor, Abdullah Yamin, a introdus stare de urgența in țara, transmite The Hindu. Starea de urgența a fost introdusa pe 15 zile, in legatura cu criza politica. Pe 1 februarie, Curtea Suprema a Maldivelor a decis sa anuleze verdictul pronunțat fostului președinte al țarii Mohamed Nasheed,…

- La sase luni de la disparitia prematura a cantaretei de muzica de petrecere, Denisa, tatal vedetei, Emilian Raducu a ajuns de urgenta pe mana medicilor. Probleme de sanatate cu care se confrunta Emilian Raducu, de ceva vreme, par ca s-au accentuat in ultimele zile. Barbatul care sufera de o semipareza…

- Investitiile realizate de Consiliul Judetean (CJ) Dolj in domeniul sanatatii nu raman fara ecou. Seful Departamentului pentru Situații de Urgența din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Raed Arafat, a dorit sa vada saptamana trecuta la fata locului mersul lucrarilor la Unitatea de Primiri Urgente…

- Luni la amiaza, inspectorul general IGSU a fost de fata la analiza activitatii pompierilor bihoreni, prezentata si de fata cu prefectul judetului Bihor, Ioan Mihaiu, președintele Consiliului Județen Bihor, Pasztor Sandor si sefii institutiilor publice de aparare, ordine publica si siguranta…

- Colonelul Cristian Radu, prim-adjunct al inspectorului general al IGSU, a venit, joi, la Targu-Jiu, pentru a participa la prezentarea bilanțului ISU Gorj. Evenimentul s-a desfașurat la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu Targu-Jiu. Printre altele, reprezentantul Inspectoratului General pentru Situatii…

- Parlamentarii turci au aprobat, joi, prelungirea cu trei luni a starii de urgenta, care este deja in vigoare din 2016, relateaza aa.com.tr. Aceasta a sasea prelungire va intra in vigoare vineri, la ora 01.00.Motiunea de prelungire a starii de urgenta a fost sustinuta de partidul de guvernamant…

- „Marti, 16.01.2017, Fundatia pentru Apararea Cetatenilor impotriva Abuzurilor Statului a avizat nefavorabil in plenul Consiliului Economic si Social proiectul Ordonantei de Urgenta nr. 116/2017 privind unele masuri bugetare. In opinia FACIAS, proiectul incalca nu doar Constitutia, ci si principiile…

- Scenariile politice, dupa demisia lui Tudose. In acest moment, PSD urmeaza sa iși stabileasca urmatoarea propunere de premier , a treia, dupa Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, iar președintele Klaus Iohannis este așteptat sa anunțe daca accepta aceasta propunere sau va numi un alt premier, Constituția…

- Presedintele Klaus Iohannis a atacat, luni, la Curtea Constitutionala, modificarea prevederilor din Ordonanta privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), afirmand ca nu respecta principiul bicameralismului, dar si ca prevede numeroase incalcari…

- Seful statului a atacat, luni, la CCR, legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea si completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii.…

- Nu a fost promulgata legea de aprobare a Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 38/2017, privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, nu a promulgat Legea pentru aprobarea Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 38/2017, privind…

- Seful statului a fost fotografiat, sambata, in timp ce astepta la rand, pentru a urca cu telescaunul in varful unei partii de pe domeniul schiabil Sureanu, unde altitudinea maxima depaseste 2.000 de metri. Nu este pentru prima data cand presedintele Iohannis si-a petrecut weekendul la schi in Muntii…

- La sedinta CSM de ieri, Klaus Iohannis a lansat un atac la Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, fara a-i nominaliza insa. Iohannis a spus ca „am afirmat in repetate randuri, și o sa mai afirm, spre disperarea lor, ca astfel de persoane (condamnate penal, urmarite penal, judecate penal) nu au ce…

- Autoritatile de la Cairo vor prelungi starea de urgenta din Egipt pentru inca trei luni cu scopul de a combate mijloacele de finantare a terorismului si a pericolelor reprezentate de acesta, a relatat, marti, agentia de presa Mena, citata de site-ul Reuters. Egiptul a instituit starea de urgenta in…

- Contributiile sociale vor trece de la angajatori la angajati incepand cu 1 ianuarie 2018, potrivit unei Ordonante de Urgenta pentru modificarea Codului Fiscal, adoptata in 8 noiembrie. Concomitent, impozitul pe venit se va reduce, de la 1 ianuarie, de la 16% la 10% pentru salariati, pensionari, persoane…

- Revoluția fiscala pe care Guvernul a adoptat-o prin Ordonanța de Urgența in noiembrie a intrat in vigoare in prima zi a lui 2018. Conține o serie de masuri, insa multe dintre ele sunt veh...

- America de Nord este afectata de caderi de zapada record si de valuri de frig polare, conditii meteorologice extreme care îngrijoreaza autoritatile americane si canadiene, cel putin pe termen scurt.

- Prim-ministrul Pavel Filip a înaintat astazi repetat aceeasi lista de persoane pentru functiile de vicepremieri si miniștri, dupa ce presedintele Igor Dodon a respins prima nominalizare, scrie DESCHIDE.MD „În conformitate cu prevederile Constitutiei, presedintele este obligat…

- Evenimentele recente de pe scena politica ii scot, din nou, in strada pe romani. Joi seara la ora 18:00 se anunta un protest in fata Parlamentului. Oamenii se vor mobiliza sa formeze un lant uman in jurul Casei Poporului si, in acelasi timp, va fi si un protest pe roti in jurul Parlamentului.…

- Senatul a adoptat, in calitate de Camera decizionala, o serie de amendamente la OUG 33/2017, astfel incat presedintele si vicepresedintii Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii vor fi numiti de catre plenul reunit al celor doua Camere, cu votul majoritatii senatorilor…

- K. Iohannis a trimis spre reexaminare legea de funcționare a TVR și SRR Presedintele Klaus Iohannis a trimis, astazi, Parlamentului spre reexaminare modificarile aduse Legii de organizare si functionare pentru Televiziunea si Radioul publice. Seful statului considera ca documentul, asa cum…

- Premierul Tudose respinge criticile Opoziției privind bugetul pe 2018. El a precizat, luni, la Parlament, ca cele 4300 amendamente depuse de partidele din Opoziție ar insemna bugetul Ro maniei pe urmatorii 3 ani. Premierul a anunțat ca va avea o discutie cu conducerea Camerei Deputatilor, pe Ordonanta…

- Seful de la Transporturi a fost director in ultimii 14 ani la societatea care furnizeaza apa in cele doua judete. „Ce s-a intamplat anul acesta cu proiectul de buget prezentat Parlamentului spre adoptare este o umilinta. Daca luam doar bugetul Ministerului Transporturilor, vedem ca avem alocat un procent…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bruxelles, ca modificarile din Parlament la legile justitiei si la codurile penale sunt prea ample si facute cu prea mare viteza. Seful statului nu a vrut sa precizeze ce intentioneaza sa faca in aceasta privinta, spunand doar: ”O sa avem mai multe discutii…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a declarat marti, in sedinta Comisiilor de Mediu ale Parlamentului, ca timbrul de mediu ar putea fi inlocuit pana in luna martie sau aprilie 2018 conform directivelor europene, pentru diminuarea poluarii. Ministrul Mediului: Noul timbru de mediu, in prima parte…

- Petronela, fetita de 8 ani din Iasi bolnava de cancer, a fost transferata de urgenta la un alt spital, dupa ce instanta a decis sa-i oblige pe parinti sa fie de acord cu tratamentul. Micuta a ajuns de la Iasi la Timisoara si a fost supusa mai multor analize pentru a se afla in ce stadiu este boala ei…

- Ministerul italian al Dezvoltarii Economice a declarat marti starea de urgenta cu privire la gazele naturale, dupa explozia la terminalul din Austria, precizand totodata ca va compensa scaderea importurilor din stocuri italiene, relateaza AFP.

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind promulgarea legii pentru aprobarea Ordonanței de Urgența 50/2017, se arata intr-un comunicat al Administrației Prezidențiale transmis AGERPRES. Legea pentru aprobarea OUG 50/2017 pentru modificarea Ordonanței de Urgența…

- Legea pentru aprobarea OUG 50/2017 pentru modificarea Ordonantei de Urgenta 1/2017 prevede ca pentru acordarea de ajutoare, recompense, contributii la actiuni umanitare si burse se constituie fondul presedintelui Romaniei, fondul presedintelui Senatului, fondul presedintelui Camerei Deputatilor,…

- Un barbat, in varsta de 72 de ani, a fost lovit mortal vineri, pe o trecere de pietoni, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Luiza Danila. Citeste si: Seful CCR, mesaj cu talc pentru politicieni, de ziua Constitutiei. Ce le transmite…

- Liderul confederatiei sindicale Carte Alfa, Bogdan Hossu, le-a trimis o scrisoare deschisa sefilor Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, in care semnaleaza situatia grava a angajatilor din Romaninia, cauzata de ordonanta "revolutiei fiscale", si cere ca legea de aprobare sau respingere…

- Comisia juridica a Senatului a adoptat, luni, un raport favorabil pentru proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante pe perioada vacantei parlamentare. Ministrul pentru relatia cu Parlamentul, Viorel Ilie, a precizat ca proiectul a fost structurat pe zece domenii de abilitare:…

- PSD Cluj acuza de ”inconștiența și incompetența administrativa” Executivul Consiliului Județean Cluj, dupa ce ”barajul de gunoi” de la Pata Rât a cedat. Levigatul curge în acest moment catre Someș. ”Autoritațile trebuie sa…

- In ceea ce privește amenzile contravenționale din domeniul rutier – va informez ca Ministerul Afacerilor Interne a trimis catre Ministerul Finanțelor Publice propunerea de menținere in anul 2018 a punctului-amenda, la valoarea din prezent, respectiv 145 de lei. In condițiile in care, conform Programului…

- Pompierul Iulian Rotariu de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Botoșani, care a participat, in perioada 12-19 noiembrie, la ultra maratonul "Racing The Planet Ultra Patagonia 2017" din Argentina, a revenit, in noaptea de sambata spre duminica, in țara, fiind așteptat, pe…

- Unele dintre actele normative au primit acordul Parlamentului și au deja o data certa pentru intrarea in vigoare, altele sunt in faza de dezbatere publica. Cert e ca de la anul, mașina va fi mai greu și mai scump de administrat. Șoferii vor fi și ei supuși unor reguli mai stricte, iar amenzile vor fi…

- Initial, raportul pe noua forma a Codului Fiscal ar fi trebuit dat saptamana trecuta, insa a fost adoptarea acestuia a fost amanata pentru o saptamana. Motivul este ca partidele coalitiei de guvernnamant sunt dispuse sa modifice anumite prevederi fata de forma in care ordonanta de urgenta a fost…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, marti seara, prezenta la o dezbatere pe tema modificarii legilor justitiei, ca in actualul proiect exista o incercare de a creste autoritatea ministrului justitiei asupra procurorilor, potrivit Romania TV.Exista o urgenta, nu stim de ce este justificata…

- Regele Harald al V-lea al Norvegiei, in varsta de 80 de ani si care a fost operat in urma cu 14 ani pentru un cancer la vezica, a fost internat in spital din cauza unei infectii, a anuntat duminica palatul regal, transmite AFP, conform agerpres.ro. "Majestatea Sa regele a fost internat vineri…

- Dupa o noapte in care a plouat torențial, astazi, mai multe localitați din Grecia au fost lovite de inundații catastrofale chiar in apropiere de capitala Atena. Cel puțin 10 oameni au murit, iar pagubele materiale sunt semnificative.

- Șeful adjunct al IGP, Gheorghe Cavcaliuc, a declarat pentru Deschide.MD ca ambii parinți ai copiilor erau acasa în momentul tragediei. La un moment dat, femeia a ieșit afara ca sa spele caruciorul unuia dintre micuți. Când a observat ca arde ceva în casa, a strigat la soț, acesta…

- Partidul Național Liberal (PNL) au sesizat Avocatul Poporului cu privire la ”Revoluția Fiscala” operata de Guvernul condus de Mihai Tudose prin Ordonanța de Urgența.CONSULTAȚI AICI SOLICITAREA DEPUSA DE PNL LA AVOCATUL POPORULUI O sesizare privind contestarea la CCR a OUG 79/2017 (ref.…