Presedintele interimar al Tunisiei, Mohammed Ennaceur, a prelungit vineri cu o luna starea de urgenta decretata la nivel national, transmite Reuters. In luna iunie au avut loc doua atentate sinucigase cu bomba, care au vizat politia din capitala Tunis, insa situatia generala a securitatii in tara nord-africana s-a ameliorat dupa ce autoritatile au impus starea de urgenta, pentru prima data in noiembrie 2015, dupa ce zeci de persoane au decedat in atacuri teroriste comise in acel an. In Tunisia vor avea loc la 15 septembrie alegeri prezidentiale anticipate, ca urmare a decesului presedintelui Beji…