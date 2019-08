Politia tunisiana l-a arestat vineri pe Nabil Karoui, unul din candidatii favoriti la alegerile prezidentiale, acuzat, conform informatiilor aparute in presa locala, de infractiuni financiare, informeaza Reuters.



Partidul sau, Inima Tunisiei, sustine insa ca este vorba de o manevra politica care vizeaza eliminarea lui Karoui din cursa electorala.



Postul de televiziune detinut de Karoui, Nessma TV, a informat ca acesta a fost arestat in timp ce calatorea la Tunis si a difuzat un clip in care se poate vedea cum politistii il retin in masina in care se afla.



Magnatul…