- Republicanul Dan Bishop a castigat scrutinul pentru un loc in Congresul SUA desfasurat marti in Carolina de Nord, dupa ce a fost sustinut in campanie de presedintele Donald Trump, transmite Reuters potrivit Agerpres. Dupa numararea voturilor din 99% dintre sectii, Dan Bishop, in varsta de 55 de ani,…

- Partidul lui Dacian Ciolos a lansat o platforma interna pe care membrii PLUS sunt invitati sa se inscrie in competitia interna pentru a fi desemnati candidati la alegerile locale din vara anului viitor.

- Recent radiat din PNL, primarul de la Bumbești-Jiu, Constantin Bobaru va fi susținut pentru un nou mandat de catre PSD, partidul catre care a facut pasul. Anunțul a fost facut public de catre Mihai Weber, liderul social-democraților gorjeni care a spus ca Bobaru este atat prietenul lui, cat și al PSD.…

- Prim-ministrul Maia Sandu a venit cu un mesaj de felicitare dupa scrutinul parlamentar anticipat din Ucraina. Partidul „Слуга народу” (Slujitorul Poporului), care il sustine pe presedintele Volodimir Zelenski, a obtinut peste 42% din sufragii, transmite IPN.

- Partidul ''Slujitorul poporului' al noului presedinte ucrainean Volodimir Zelenski se afla in fruntea alegerilor legislative anticipate care au avut loc duminica in Ucraina, obtinand 43,9% din voturi, un scor record, potrivit unui sondaj efectuat la iesirea de la urne, relateaza AFP

- Zelenski si guvernul sau vor trebui sa implementeze reformele agreate cu donatorii internationali pentru a obtine noi imprumuturi in valoare de miliarde de dolari, intr-un efort de a stabiliza economia.

- Demos și-a lansat candidatul la alegerile prezidențiale, în persoana lui Claudiu Craciun. Partidul de stânga nu a obținut semnaturile necesare pentru înscrierea la alegerile europarlamentare din mai.

- Nu mi-a placut niciodata populismul iresponsabil al Syriza, iar mistocareala la adresa lui Tsipras mi s-a parut justificata de cand cu halucinantul referendum OXI: vreti popor sa fie bine ca sa nu fie rau si sa ploua cu bani din cer? Insa de dragul Greciei lucrurile trebuie reevaluate la schimbarea…