Tunisia: O nouă prelungire a stării de urgenţă Presedintia tunisiana a anuntat vineri prelungirea pana la 6 noiembrie a starii de urgenta, in vigoare in tara dupa o serie de atacuri jihadiste sangeroase in 2015, informeaza France Presse. Aceasta noua prelungire intervine intr-un context politic tensionat, in timp ce se apropie alegerile legislative si prezidentiale programate pentru 2019. Fara a explica motivele prelungirii, presedintia a declarat ca seful statului Beji Caid Essebsi a luat decizia dupa o intalnire cu ministrii apararii si de interne. Ei au discutat despre "situatia de securitate si militara din tara si de la granita", a precizat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

