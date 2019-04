Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au aparat miercuri in Consiliul de Securitate decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan, pozitie condamnata in unanimitate de cele 14 state partenere in cadrul reuniunii de urgenta solicitate de Siria, informeaza AFP. Siria a solicitat…

- Siria a solicitat marti o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate consacrata Inaltimilor Golan, ca urmare a deciziei americane de a recunoaste suveranitatea Israelului asupra acestui platou, au facut surse diplomatice, relateaza AFP. Presedintia Consiliului, asigurata in martie…

- Germania, Franta, Marea Britanie, Belgia si Polonia, membre europene ale Consiliului de Securitate al ONU, au respins marti, intr-o declaratie, decizia americana de a recunoaste suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan, transmite AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: S-a votat! Dispare…

- Siria a respins, vineri, ca fiind "o violare flagranta a dreptului international" declaratia presedintelui american Donald Trump in favoarea unei recunoasteri a suveranitatii Israelului pe Platoul Golan sirian ocupat. "Pozitia americana privind Platoul Golan sirian reflecta cu certitudine…

- Statele Unite au anunțat luni impunerea de noi sancțiuni împotriva mai multor membri ai Guvernului din Venezuela, pentru susținerea președintelui Nicolas Maduro, și au cerut înghețarea conturilor companiei petroliere de stat PDVSA, conform Mediafax care citeaza Reuters. Decizia Administrației…

- Intr-o declaratie comuna a liderilor celor 28 de state membre ale UE, Consiliul UE a justificat crearea Instex, un asa-numit vehicul special (SPV, Special Purpose Vehicle), ca o modalitate de a incuraja Iranul sa isi respecte angajamentele asumate prin acordul nuclear din 2015. In declaratia citata…

- Intr-o declaratie comuna a liderilor celor 28 de state membre ale UE, Consiliul UE a justificat crearea Instex, un asa-numit vehicul special (SPV, Special Purpose Vehicle), ca o modalitate de a incuraja Iranul sa isi respecte angajamentele asumate prin acordul nuclear din 2015. In declaratia citata…

- Rebelii Houthi obțin venituri din traficul de combustibil prin porturile iraniene și eludeaza inspecțiile internaționale cu documente false, conform unui raport al experților ONUpe anul 2018, relateaza AFP.Aceste constatari ridica întrebari cu privire la sprijinul Iranului șiit fața de rebelii…