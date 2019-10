Stiri pe aceeasi tema

- Instanta insarcinata cu organizarea alegerilor in Tunisia (Isie) a confirmat miercuri ca al doilea tur al alegerilor prezidentiale va avea loc in 13 octombrie, dupa apeluri de a amana scrutinul formulate de partidul unui candidat aflat in detentie, informeaza AFP. Potrivit Isie, campania…

- Marți au fost date publicitații la Tunis rezultatele finale ale primului tur de scrutin. Kais Saied si Nabil Karoui s-au calificat pentru al doilea tur. Ei au obținut respectiv 18,40% și 15,58% din sufragii. Deși in sondajele realizate in perioada campaniei il dadeau favorit, candidatul partidului la…

- Universitarul independent Kais Saied si omul de afaceri in prezent in inchisoare Nabil Karoui se vor infrunta in al doilea tur de scrutin al alegerilor din Tunisia, a anuntat marti forul electoral (ISIE), relateaza AFP. Potrivit rezultatelor oficiale, Kais Saied a obtinut "18,4%" din voturi si Nabil…

- Un universitar fara partid impotriva unui publicitar aflat in inchisoare - presa tunisiana a pus luni pe prima pagina pozele lui Kais Saied si Nabil Karoui, care au dat amandoi asigurari ca s-au calificat in turul doi, pe baza exit-pollurilor, in absenta unor rezultate oficiale. Instanta electorala…

- Doi candidati anti-sistem, dintre care unul aflat in puscarie, au revendicat duminica seara calificarea in al doilea tur al unui scrutin prezidential marcat de o participare slaba, informeaza AFP. Conform informatiilor furnizate de institutele de sondare a opiniei publice private Sigma…

- Nu mai puțin de 26 de candidați, intre care și doua femei, se prezinta duminica aceasta la cel de-al doilea scrutin prezidențial liber in Tunisia. El se va desfașura in doua tururi. Potrivit relatarilor corespondenților agențiilor de presa prezenți la Tunis, aceste alegeri au loc intr-o atmosfera de…

