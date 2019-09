Stiri pe aceeasi tema

- Campioana si vicecampioana la polo, Steaua Bucuresti si CSM Oradea, s-au calificat in turul al doilea al Ligii Campionilor, dupa turneele de la Sabac si Barcelona, in primul tur al competitiei.Rezultatele complete inregistrate de cele doua echipe sunt: Grupa A (la Sabac): CSM Oradea…

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea (29 ani, 106 WTA) a invins-o in turul al doilea la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului, pe spaniola Aliona Bolsova Zadoinov (21 ani, 100 WTA). Romanca a obținut victoria in trei seturi, 3-6, 6-4, 6-2, dupa doua ore si 10 minute.

- Tenismanul roman Marius Copil s-a calificat in premiera in runda a doua a turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, marti, la New York, dupa ce a dispus de francezul Ugo Humbert, cu 6-3, 5-7, 7-6 (13-11), 4-6, 6-1, la capatul unui meci maraton de patru ore si 14 minute. Copil…

- Tenismanul roman Dragos Dima s-a calificat, luni, in runda a doua a turneului challenger de la Meerbusch (Germania), dotat cu premii totale de 46.600 euro, dupa ce a dispus de georgianul Aleksandr Metreveli cu 6-2, 2-6, 7-6 (1).

- Formatia Universitatea Craiova s-a calificat, joi seara, in turul doi preliminar al Ligii Europa, invingand cu scorul de 3-2 echipa azera FC Sabail, acasa, in mansa secunda a primei runde preliminare. In tur scorul a fost tot 3-2 pentru olteni.

- Perechea Horia Tecau/Jean-Julien Rojer, favorita 5, s-a calificat, joi, in turul doi al probei de dublu din cadrul turneului de la Wimbledon, al treilea grand slam al anului, anunța news.ro.CITEȘTE ȘI: Te chinuie spatele? Mișcarile simple care iți iau durerea cu manaHoria Tecau si olandezul…

- Ana Bogdan a invins-o in ultimul tur al calificarilor pe Marie Bouzkova (Cehia), 116 WTA , scor 6-3, 6-1, dupa o ora si 18 minute. Pentru un loc pe tabloul principal va evolua si Gabriela Ruse, 177 WTA, joi, contra polonezei Katarzyna Kawa, 217 WTA. Irina Begu, eliminata de Oceane Dodin,…

- Tenismanul moldovean Radu Albot s-a calificat in turul 2 al turneului ATP din orasul german Halle. Compatriotul nostru l-a invins in trei seturi pe reprezentantul Australiei, Matthew Ebden, scor 5-7, 6-1 6-4.