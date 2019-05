Tunisia destructurează o reţea internaţională de trafic de coral Garda Nationala a Tunisiei a confiscat joi 671 de kilograme de coral, de o valoare estimata la 6,71 milioane de dinari - circa 2 milioane de euro - a anuntat Ministerul de Interne tunisian intr-un comunicat. Sapte tunisieni, doi spanioli si un algerian au fost arestati de Garda Nationala, a precizat pentru AFP purtatorul de cuvant al acestei unitati de politie, Houssemeddine Jebabli. Cei doi spanioli lucrau pentru o societate internationala de import-export de coral, suspectata ca declara doar o parte din coralul comercializat, a informat la randul sau purtatorul de cuvant al Ministerului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

