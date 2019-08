Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR de Iași Cosette Chichirau va candida împotriva actualului președinte al partidului, Dan Barna, pentru șefia USR. La alegerile naționale, care vor avea loc în perioada 1-3 septembrie, sunt înscriși înca trei candidați, transmite Mediafax.Deputatul USR de Iași…

- „Pe dreapta situația este clara. Klaus Iohannis și Dan Barna iși vor imparți voturile, increderea și speranțele electoratului tanar din marile centre urbane. Pentru moment, ascendentul președintelui in fu...

- Gabriela Firea nu exclude sa se înscrie în cursa pentru Cotroceni, susținând ca ca face „toate clarificarile” saptamâna viitoare. „Saptamâna viitoare o sa-mi reiau activitatea, atât la primarie, cât și activitatea politica, și voi organiza…

- "Nu mi-aș dori ca PSD sa arunce un iepure în cursa prezidentiala sau un candidat fara șanse" - este declarația surprinzatoare facuta de Gabriela Firea joi, la doar o zi dupa ce ultimul sondaj CURS o prezinta ca fiind politicianul cu cea mai mare

- Premierul Tunisiei, Youssef Chahed, a interzis vineri utilizarea valului islamic integral (niqab) in institutiile publice „din ratiuni de securitate”, potrivit unui oficial din cadrul Guvernului, citat de Reuters.

- Premierul Tunisiei, Youssef Chahed, a interzis vineri utilizarea valului islamic integral (niqab) in instituțiile publice „din rațiuni de securitate”, potrivit unui oficial din cadrul Guvernului, citat de Reuters, potrivit mediafax.Se taie in carne vie in PNL: EXCLUDERI pe banda rulanta intr-o…

- Partidul Conservator britanic organizeaza joi primul tur al alegerilor interne pentru desemnarea viitorului lider al formatiunii, care va deveni si prim-ministru al tarii, dupa ce Theresa May a demisionat de la conducerea executivului pe 7 iunie, transmit Reuters si dpa.

- Aeroportul “Stefan cel Mare” construieste un nou terminal, investitie necesara in conditiile cresterii considerabile a numarului pasagerilor in ultimii ani. Cu ocazia sezonului estival, s-au adaugat opt curse / saptamana, respectiv curse charter: Antalya (Turcia) - cinci curse / saptamana, Hurghada…