Tunisia: Alegeri prezidenţiale anticipate posibile la jumătatea lunii septembrie Alegerile prezidentiale anticipate ce vor fi organizate in Tunisia ca urmare a decesului presedintelui in exercitiu Beji Caid Essebsi vor avea loc, cel mai probabil, pe 15 septembrie, a anuntat joi presedintele Instantei superioare independente a alegerilor (ISIE), informeaza AFP. Aceasta inseamna o inversare in calendarul electoral, care prevedea convocarea scrutinului prezidential pe 17 noiembrie, iar a alegerilor legislative pe 6 octombrie. "Data cea mai probabila pentru (scrutinul) prezidential anticipat este 15 septembrie, dar aceasta nu este o data definitiva", a declarat pentru AFP presedintele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conducerilor USR si PLUS li se propune candidatura liderului USR, Dan Barna, la alegerile prezidentiale, in tandem cu Dacian Ciolos - prim-ministru. Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a anuntat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca s-a ajuns la un acord pentru stabilirea unei aliante politice care…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a declarat joi ca, in cazul in care partidul ii va cere, va candida la alegerile prezidentiale, dar, in acest moment, optiunea sa este de a merge "in spatele altui candidat". "Nu am luat inca in calcul acest lucru, am considerat ca voi merge cu un candidat,…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a anuntat vineri ca pe lista candidatilor la alegerile prezidentiale de anul viitor sunt mai multe nume din partid, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, dar si un candidat...

- Alegerile prezidențiale vor avea loc in data de 10 noiembrie, iar turul al doilea, doua saptamani mai tarziu, adica in 24 noiembrie. Președintele AEP Constantin-Florin Mitulețu Buica a spus ca a avut o discuție cu premierul Viorica Dancila și au stabilit aceste date. Decizia va fi luata printr-o hotarare…

- Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, considera ca partidul trebuie sa aiba un candidat propriu la alegerile prezidentiale, chiar daca acesta ar fi din afara formatiunii."Eu cred ca in contextul actual PSD trebuie sa aiba un candidat propriu, ca e din partid, ca e din afara partidului, nu stiu…

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP) propune constituirea unui grup de lucru interinstitutional care sa gaseasca solutii de eficientizare a proceselor electorale, in vederea introducerii votului electronic si/sau prin corespondenta pana la alegerile prezidentiale din acest an si a…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat miercuri, la DC News Live, ca a facut cu liderul PSD Liviu Dragnea un „plan impreuna” legat de alegerile prezidențiale și ca in opinia sa șeful social-democrat nu-și va anunța duminica seara, in noaptea alegerilor, candidatura la prezidențiale.Citește…

- Premierul lituanian Saulius Skvernelis a anuntat, marti, ca va demisiona daca nu se va plasa pe unul dintre primele doua locuri in primul tur al alegerilor prezidentiale din tara sa, prevazut pentru duminica, 12 mai, relateaza Reuters. Sondajele de opinie il crediteaza pe Skvernelis cu…