- Confruntari violente intre manifestanti si politie au izbucnit in orasul Kasserine, din vestul Tunisiei, dupa ce un jurnalist si-a dat foc pentru a denunta conditiile de trai dificile din aceasta regiune a t...

- Ciocniri violente au avut loc intre manifestanti si politie in orasul tunisian Kasserine, dupa ce un jurnalist si-a dat foc pentru a denunta conditiile de trai dificile din aceasta regiune a tarii nord-africane, transmite marti AFP.

- Politia belgiana a folosit, sambata, gaze lacrimogene si tunuri cu apa pentru a dispersa cateva sute de protestatari violenti stransi in apropiere de sediul Guvernului si cel al Parlamentului de la Bruxelles, informeaza agentia The Associated Press.

- Imaginile surprinse de BBC sunt cu atat mai șocante cu cat spațiul in care s-a desfașurat ciocnirea intre manifestanți și poliție este foarte ingust. Strada din apropierea Arcului de Triumf a devenit imediat un camp de lupta in care aerul era irespirabil. Vezi aici ce s-a intamplat:

- Parisul arata ca un oras fantoma sambata, dupa ce muzeele, numeroase magazine, metroul și Turnul Eiffel au fost inchise ca masura preventiva in contextul protestelor 'vestelor galbene'. Peste 350 de persoane au fost arestate de politie la Paris in cursul diminetii.

- Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie al judetului Hunedoara, marti, politistii au fost sesizati la numarul de urgente 112 ca in incinta unei unitati de invatamant din Hateg, doua eleve au fost implicate intr-o altercatie. "In urma verificarilor, politistii au stabilit…

- E haos la Paris, unde protestul 'vestelor galbene' este in plina desfasurare si sunt incidente intre manifestanti si fortele de ordine. Protestatarii au incercat, de cateva ori, sa treaca de barajele de pe bulevardul Champs Elysees, unde manifestatia este interzisa.

- Politia din Catalonia s-a confruntat sâmbata cu separatistii catalani în centrul Barcelonei, în timp ce tensiunile cresc înainte de aniversarea unui an de la referendumul ilegal al regiunii spaniole privind secesiunea, care s-a