Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, a participat in seara zilei de vineri, 30 noiembrie, la receptia organizata la Chisinau cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei. Cu acest prilej, premierul a adresat un mesaj de felicitare poporului roman, subliniind ca Romania este pentru Republica Moldova…

- Ca in fiecare an, in luna decembrie, reprezentantii Consiliului Judetean continua traditia evenimentelor dedicate Zilei Nationale a Romaniei si sarbatorilor de iarna. Astfel, buzoienii vor avea, si de aceasta data, parte de spectacole de teatru, cadouri pentru copii, festivitate de premiere a olimpicilor,…

- 125 de ani de existenta a bibliotecii publice buzoiene redati in 125 de imagini. Asa ar putea fi descrisa, pe scurt, expozitia vernisata vineri, 23 noiembrie, la ceas aniversar, in aula Bibliotecii Judetene „V. Voiculescu”. Evenimentul a coincis cu acordarea de diplome bibliotecarilor pensionari si…

- Licitația pentru noua pista a Aeroportului Bacau va fi lansata pe platforma SICAP (fosta SEAP) de achiziții electronice, dupa ce Agenția Naționala pentru Achiziții Publice a aprobat documentația intocmita de Consiliul Județean. Decizia este... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- De 1 Decembrie, la Focsani vor avea loc manifestari de amploare, transmise in direct la televiziunea nationala, pentru organizarea carora a fost alocata suma de un milion de lei, a anuntat presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vrancea, Marian Oprisan. Reprezentantul CJ Vrancea a subliniat ca nu se…

- Comisia permanenta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO continua demersurile pentru constituirea Rezervatiei Biosferei Transfrontaliere trilaterale „Delta Dunarii–Prutul de Jos“, printr-o cooperare intre Romania, Ucraina si Republica Moldova, sub patronajul Organizatiei…

- "La Miercurea Ciuc, in centrul municipiului resedinta de judet, prezenta ursului este la ordinea zilei. Ieri dimineata, ursul a golit containerul de gunoi aflat in curtea casei in care locuiesc, iar in cursul noptii de ieri a fost alungat de jandarmi. Le multumesc jandarmilor pentru ca au intervenit!…

- Elevii buzoieni cu rezultate deosebite la olimpiadele scolare organizate in anul scolar 2017-2018 vor fi premiati de Consiliul Judetean. In sedinta Consiliului Judetean din 30 august a fost aprobat proiectul prin care cei mai buni elevi de anul trecut si profesorii lor vor fi recompensati cu premii…